Экс-глава ФБР не считает посла РФ в США разведчиком

Фото: Zuma/ТАСС/Alex Edelman

Бывший директор ФБР Джеймс Коми считает посла России в США дипломатом, а не разведчиком, сообщает ТАСС. Он изложил свою позицию на слушаниях в Сенате Конгресса.

При этом Коми отметил, что, по его мнению, в российском представительстве в США служит когорта сотрудников разведки. Поэтому посол, по словам экс-главы бюро, должен знать об их активных разведывательных операциях.

Коми заявил, что ФБР устраивало для администрации Трампа брифинги на эту тему.

Ранее экс-глава бюро заявил на слушаниях, что он уверен в попытках России вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.