В новой Москве проходят учения по предотвращению ЧС

Москва 24

Комплексные учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций будут проходить на новых территориях столицы до 5 октября. Об этом РИА Новости сообщил источник в городской администрации. По его словам, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 5 июля по 5 октября 2012 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы пройдут комплексные учения сил гражданской обороны, московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это сделано в целях осуществления мероприятий по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, предупреждения экологических и природных катастроф", - объяснил собеседник агентства.

Он добавил, что руководителем учений назначен заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, а его заместителями назначены глава департамента капитального ремонта столицы Артур Кескинов, глава департамента ЖКХ и благоустройства Андрей Цыбин, префект Троицкого и Новомосковского административных округов Алексей Челышев и начальник главного управления МЧС России по Москве Александр Елисеев.

Изменение границ столицы вступило в силу 1 июля. В результате расширения на юго-запад Москва вышла на границу с Калужской областью. Всего к столице перешло 21 муниципальное образование. В их числе два городских округа - Троицк и Щербинка, а также 19 городских и сельских поселений, входившие в Подольский, Ленинский и Нарофоминский районы Подмосковья.