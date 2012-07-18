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18 июля 2012, 11:20

Власти приостановили строительство поселка таунхаусов

расширение Москвы строительство дача Мосгосстройнадзор

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгосстройнадзор приостановил строительство малоэтажного жилого комплекса Festival рядом с Калужским шоссе в «новой» Москве, сообщается в пресс-релизе ведомства. Строительство велось без разрешительных документов.

В отношении застройщиков, граждан Кишенкова и Калужина, ведомство возбудило административное делопроизводство.

«Работа по выявлению объектов, строящихся без разрешительной документации на новых территориях столицы, будет продолжена», - сообщается в материале.

Поселок таунхаусов эконом-класса Festival расположен в 8 км от МКАД по Калужскому шоссе. Строительство ведется на участке 7,8 гектара, на нем будет расположены 400 таунхаусов. Первую очередь домов планируется завершить до конца 2012 года. Также на территории поселка будут построены детский сад, магазин, фитнес-зал и гостевая парковка.

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