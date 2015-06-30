Рядом с миграционным центром в Сахарове открылась гостиница

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

С 26 июня в Новой Москве открылся гостиничный комплекс для мигрантов на 200 номеров. Об этом сообщил в интервью m24.ru гендиректор ГБУ "Многофункциональный миграционный центр" Николай Федосеев. Гостиница находится вблизи деревни Сахарово, где расположен и сам миграционный центр.

"На территории гостиничного комплекса имеется все для полноценного проживания, включая детские комнаты и площадки, зону релаксации и спортивные площадки. Стоимость проживания составляет всего 500 рублей в сутки, что по меркам Москвы – весьма скромно", – отметил он.

Федосеев добавил, что удаленность ММЦ позволила разместить в одном месте всю необходимую инфраструктуру – медицинский блок, блок тестирование языка, сотрудников федеральной миграционной службы, большой блок приема документов, парковку, столовую и гостиницу.

Отметим, что для удобства иностранных граждан запущен специализированный экспресс-маршрут автобуса от станции метро "Анино", что позволяет посещать миграционный центр круглосуточно.

Ранее m24.ru сообщало, что московские власти разработали методику оценки эффективности иностранной рабочей силы в городе. Об этом m24.ru сообщили в мэрии.

Планируется определить, как влияют мигранты на уровень зарплат в столице, не притесняют ли они москвичей, сколько зарабатывает бюджет благодаря иностранцам и сколько тратит на них. Кроме того, планируется проанализировать влияние трудовых мигрантов на уровень преступности.

Расчеты будут проводиться каждый год. По итогам анализа власти могут изменить квоту предприятиям на иностранную рабочую силу или стоимость патентов для мигрантов.