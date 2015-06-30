Николай Федосеев рассказал, как работает миграционный центр в Новой Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В июле исполняется полгода со дня открытия миграционного центра в деревне Сахарово в Новой Москве. Гендиректор ГБУ "Многофункциональный миграционный центр" Николай Федосеев в интервью m24.ru рассказал о нововведениях центра, работе в режиме одного окна и о том, как центр становится образцом для аналогичных учреждений в других регионах России.

– Как можете оценить работу центра за первые полгода?

– Оценить работу многофункционального миграционного центра (ММЦ) можно с помощью цифр. С момента открытия специалисты центра приняли почти 300 тысяч документов и оформили более 270 тысяч патентов на работу.

За полгода, в том числе за счет серьезного обучения персонала, пропускная способность центра выросла почти в 10 раз – с 600 до пяти тысяч человек в день.

За счет этого роста мы смогли отказаться от предварительной записи. Теперь при наличии медицинской справки иностранный гражданин может подать полный пакет документов для получения патента в день обращения.

А если сдавать анализы он будет в самом центре, то они будут готовы через 72 часа.

– Какие проблемы удалось решить за счет его открытия?

– Есть вопросы, которые мы уже отработали, а есть те, с которыми предстоит разобраться. Главное, что в результате миграционной реформы, ответственность за законность пребывания в стране теперь несет сам мигрант, а не тот, кто принимает его на работу. Нам удалось ликвидировать огромный институт посредников, и это одно из главных достижений.

Главная задача ММЦ – предоставить иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию в безвизовом режиме и желающим работать в Москве, возможность получить все документы в режиме одного окна.

Что можно сделать в центре: – пройти требуемое медицинское освидетельствование у профильных специалистов и получить документы, подтверждающие отсутствие опасных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции;

– пройти необходимое тестирование и получить документ установленного образца о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации;

– встать на налоговый учет и получить ИНН;

– встать на миграционный учет.



После выполнения всех процедур иностранным гражданам выдается патент на право осуществления трудовой деятельности на территории города Москвы. Все вышеперечисленные услуги они могут получить самостоятельно, без участия каких-либо посредников, оплачивая только официальные налоги и сборы правительства Москвы.

Подобный подход делает процедуру получения разрешения на работу прозрачной и позволяет исключить возможность обмана приезжих.

– Многие жалуются на место расположения центра – добираться туда долго и недешево…

– Решение открыть центр именно в Сахарове было принято, чтобы снизить нагрузку на социальную инфраструктуру города и по многочисленным обращением москвичей.

С другой стороны, удаленность позволила разместить в одном месте всю необходимую инфраструктуру – медицинский блок, блок тестирования языка, сотрудников федеральной миграционной службы, большой блок приема документов, парковку, столовую, гостиницу.

Центр сегодня служит отличным пилотным проектом и становится образцом для аналогичных центров в других регионах. Размещение вне пределов "старой" Москвы позволяет легко трансформировать его в соответствии с возникающими потребностями. Повторюсь, что плотность городской застройки, стоимость земли в "старой" Москве и, главное, массовые возражения и жалобы жителей близлежащих жилых домов не позволяют организовать центр внутри МКАД таким образом, чтобы там можно было оперативно решать все возникающие вопросы и предоставлять все необходимые услуги.

Центр работает круглосуточно, а для удобства иностранных граждан туда ходит также круглосуточный специальный автобус-экспресс от станции метро "Аннино".

– В прессе всплывала информация, иностранцы жаловались на некоторых сотрудников центра, которые пытались брать взятки. Как осуществляется контроль за их работой?

– На всей территории ММЦ ведется круглосуточное видеонаблюдение. Служба безопасности ММЦ ведет работу по выявлению и пресечению таких фактов. Не скроем, несколько сотрудников были уволены, разбираемся быстро и пресекаем любые предпосылки для коррупции.

Избыточность ресурсов центра – это лучший способ борьбы с любым институтом посредничества и коррупцией. Сегодня нет очередей, процедуры просты и прозрачны, процесс отлажен.

– Какое количество человек обычно пользуется услугами центра в день, справляется ли центр с потоком?

– Пропускная возможность центра в настоящий момент, учитывая круглосуточный режим работы, – шесть тысяч человек в день только на сдачу документов. Еще такое же количество мы можем принимать для выдачи готовых патентов.

Максимальная нагрузка по принимаемым пакетам документов была достигнута в апреле – 4500 человек в день. Сегодня центр обслуживает около двух-трех тысяч человек в сутки. Однако без учета людей, которые приходят на это медобследование и на тесты по русскому языку.

– Планируется ли вводить дополнительные услуги и усовершенствовать сам центр?

– Иностранный гражданин может в любое время в свободном доступе обратиться за услугами миграционного центра. У нас уже сейчас во временном центре нет очередей, а новый корпус обеспечит проходимость до 10 тысяч человек в день. Открытие капитального здания центра планируется во второй половине 2015 года.

Для удобства планирования на сайте центра появился раздел, который показывает в режиме реального времени загрузку корпуса миграционного центра на текущий момент.

С 26 июня заработала первая очередь гостиничного комплекса для мигрантов – это 200 комфортных номеров. На территории гостиничного комплекса имеется все для полноценного проживания, включая детские комнаты и площадки, зону релаксации и спортивные площадки.

Стоимость проживания составляет всего 500 рублей в сутки, что по меркам Москвы весьма скромно.

Григорий Смолицкий, Александр Горностаев