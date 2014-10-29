Совет Федерации поддержал отмену "зарплатного рабства"

Совет Федерации одобрил закон, по которому сотрудник фирмы сможет сам выбирать банк, в который ему будут перечислять зарплату, сообщается на сайте Совета Федерации.

Чтобы перевести зарплату на другой счет, работник должен письменно сообщить в компанию об изменении реквизитов для перевода денег, причем сделать это не позднее чем за пять дней до выплаты.

Кроме того, вклады детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также можно открывать в любом банке, но при условии, что деньги застрахованы, а их сумма на счете не превышает 700 тысяч рублей.

Как отметил экономический обозреватель M24.ru Константин Цыганков, "не стоит ожидать того, что после принятие закона люди массово ринутся менять банки". Эксперт добавил, что многим эта система позволит остаться клиентом того банка, который ему кажется наиболее удобным.

"Я не думаю, что мы увидим повальное бегство сотрудников от одного водопоя до другого. Кто-то перейдет, кто-то даже сбежит, но найдутся и те, кто будет держаться за старый банк", - объяснил Цыганков.

По его словам, люди меняют банк только по объективным причинам:

Не нравится обслуживание, название банка, сеть банкоматов (слишком мало), его финансовый директор или предоставляемые льготы;



Возможность получения лучших льгот от нового банка в виде ставки по кредиту или депозиту;



Желание унифицировать все свои банковские операции до единого банка.

Однако Цыганков отметил и минусы новой системы: бухгалтерии будет непросто вбить "много цифр" разных реквизитов по каждому отдельному работнику, что может привести к сбоям с начислением заработной платы вовремя.

Напомним, в марте этого года с инициативой разрешить россиянам выбирать банк для выплаты зарплат и пенсий обратились в Банк России представители Национального совета финансового рынка. Авторы проекта предлагают закрепить такую норму в трудовом кодексе. Сейчас организацию, через которую идут выплаты, выбирает работодатель. Такая же ситуация сложилась и с пенсиями.