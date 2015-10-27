Занятость москвичей будет обеспечена в полной мере – Решетников

"Интервью": Максим Решетников – об экономическом развитии Москвы

Город в полной мере обеспечит москвичей рабочими местами, сообщил глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников в интервью телеканалу "Москва 24".

"У правительства города есть достаточно инструментов для того, чтобы обеспечить занятость москвичей. И даже несмотря на какие-то возможные изменения, правительство Москвы будет добиваться создания новых рабочих мест в высокотехнологичной сфере, в сфере производства, IT-технологий и так далее", – сказал Решетников.

По его словам, не так давно столичные власти приняли целый пакет поправок к законодательству, благодаря чему появились новые мощные инструменты влияния на рынок труда. Решетников добавил, что у города есть патенты для мигрантов, и при этом власти могут сохранить рабочие места для москвичей.

Напомним, в Москве может появиться единый центр занятости, рассчитанный на 900 тысяч посетителей в год. За последний год москвичи стали обращаться в подразделения службы занятости выросло на 30 процентов.

Единый центр занятости будет занимать площадь не менее 12 тысяч квадратных метров, и в здании должно быть не более пяти этажей. В центре будет операционный зал на 50 окон обслуживания посетителей и зал ожидания с открытой планировкой, а также конференц-зал на 600 мест с выдвижными столиками и презентационным оборудованием.

В центре занятости также установят не менее 25 киосков электронного обслуживания и самостоятельной подготовки документов, офис банка с дополнительным отдельным входом, почта, минимаркет, детская комната и столовая. Помещения будут приспособлены для маломобильных групп граждан.