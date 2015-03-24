ФМС задержала 14 нелегальных мигрантов в кондитерском цехе в ЮВАО

Фото: M24.ru/Анастасия Самсонова

Сотрудники УФМС задержали 14 нелегальных мигрантов в кондитерском цехе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте миграционной службы.

Всего на предприятии работали 15 иностранцев. Проверяющие выяснили, что семь из них нарушают миграционное законодательство, а у шести отсутствуют необходимые для работы документы. Один из мигрантов нарушал режим пребывания на территории России.

Миграционная служба направила материалы по задержанным иностранцам в суд. Организацию, которая нарушала закон, привлекут к административной ответственности.

Напомним, в начале марта в Подмосковье задержали около 30 пекарей-нелегалов из Армении. В Одинцовском районе они открыли подпольный цех по производству хлебобулочных изделий.

Документов на право ведения бизнеса у пекарей не оказалось. Продукция, по словам полицейских, выпекалась в антисанитарных условиях.

Образцы уже отправлены на исследование, и по его результатам будет принято процессуальное решение. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции". Виновным грозит до семи лет лишения свободы.