Многие россияне готовы к переезду в другие города ради работы - опрос

Многие россияне не против переехать для работы в другой регион – опрос

Большинство россиян не против переехать в другой регион ради работы. Такой опрос провела служба исследований HeadHunter. Самой привлекательной для переезда остается Москва, следом идут Санкт-Петербург и Сочи, рассказал "Москве FM" руководитель пресс-службы HeadHunter Иван Тютюнджи.

"Видеть Москву на первом месте – вполне ожидаемый результат. Видеть на втором месте Сочи – удивительно. Сочи опережает Санкт-Петербург. Вероятно, Олимпиада сыграла свою роль, люди теперь думают, что там много интересной работы", - пояснил он в эфире радиостанции.

По данным исследования, 45 процентов опрошенных из регионов согласны сделать это в ближайшее время. Больше всего людей, готовых начать новую жизнь в другом регионе, живет во Владивостоке. Их насчитывается почти половина. Чуть меньше таких в Сочи и Омске.

"Владивосток оказался самым мобильным регионом, люди там не засиживаются. Но при этом город не опустеет, туда приедут люди других профессий", - считает эксперт.

Чаще всего рассматривают возможность переезда работники таких профессиональных областей, как добыча сырья, производство, транспорт и логистика, страхование, туризм. Из тех, кто готов сорваться с места, подавляющее большинство даже готовы освоить новую профессию.