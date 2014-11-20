С января 2015 года стоимость патентов для мигрантов составит 4 тысячи рублей

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Столичные власти определи стоимость патента для мигрантов. С января 2015 года она увеличивается с 1,2 до 4 тысяч рублей. Об этом M24.ru сообщили в департаменте экономической политики. Это позволит увеличить поступления в городской бюджет на 12 млрд рублей, заявил глава департамента Максим Решетников.

Законопроект "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории города Москвы" был внесен в Мосгордуму 19 ноября. Согласно документу, в Москве предусматривается формирование нового механизма расчета стоимости патента. Так, с 1 января 2015 года устанавливается коэффициент 2,55, "отражающий региональные особенности рынка труда". Таким образом, патент для мигрантов будет стоить 4 тысячи рублей в месяц, а не 1,2 тысячи, как сейчас.

В департаменте отметили, что новая стоимость патента позволит приблизить налоговую нагрузку на иностранных граждан к нагрузке на россиян. Таким образом получится выровнять конкурентоспособность россиян на рынке труда в отношении специальностей, не требующих высокой квалификации. Кроме того, новая система увеличит поступления в городской бюджет на примерно 12 миллиардов рублей. Это особенно важно с учетом того, что мигранты могут пользоваться городскими услугами здравоохранения и образования.

"Новая система основана на защите интересов москвичей и ведет к ликвидации неконтролируемой миграции, выравниванию экономических условий и нормализации ситуации на рынке труда Москвы, оздоровлению конкурентной среды для бизнеса",- считает руководитель департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.

Напомним, в России юридические лица и индивидуальные предприниматели могут принимать на работу трудовых мигрантов в безвизовом порядке, на основании приобретения патента. Для его получения мигранту необходимо предоставить в ФМС ряд документов, в том числе действующий на территории России полис медицинского страхования, а также справки, подтверждающие отсутствие инфекционных заболеваний и наркомании. Кроме того, иностранцу необходимо предоставить документ, подтверждающий его владение русским языком.

Как ранее сообщил M24.ru ответственный секретарь Общественного совета при УФМС России по Москве Юрий Московский, в Москве, по данным на этот год, около миллиона иностранных граждан, среди них около 200 тысяч работают по квотам, около 200 тысяч имеют патенты на работу, а у остальных нет разрешения на работу.

Недавно Сергей Собянин подписал распоряжение о создании ГБУ "Многофункциональный миграционный центр". В распоряжении отмечается, что в центре мигранты смогут получить патент на работу, сдать экзамен по русскому языку и пройти медосмотр.

Источник в московской мэрии сообщил M24.ru, что 1 января на территории Новой Москвы в деревне Сахарово Троицкого округа откроется новый центр временного содержания иностранных граждан. Центр будет рассчитан на 1000 человек. Комплекс будет включать два здания: центр для нелегальных мигрантов, ожидающих депортации, и отделение для легальных гастарбайтеров, где они смогут оформить необходимые документы.

"В административном здании мигранты смогут получить патент на работу, сдать экзамен по русскому языку и пройти медосмотр. В другом здании будет центр временного содержания", ― рассказал собеседник M24.ru в мэрии.

В департаменте городского имущества Москвы пояснили, что здания, где разместится центр для мигрантов, находятся в федеральной собственности, документы о передаче их городу вскоре будут подписаны, ремонт помещений уже идет.