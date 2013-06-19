Как выплачивается пособие по безработице

Как выплачиваются пособия по безработице

Пособие по безработице выплачивается гражданину, официально признанному безработным. Его получают граждане, не достигшие пенсионного возраста и имеющие страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Размер пособия в первый год составляет: в первые 3 месяца – 75% от бывшего заработка, следующие 4 месяца – 60%, в дальнейшем – 45% от бывшего заработка.

Во втором 12-месячном периоде начисляется минимальное пособие, сумма которого устанавливается правительством на соответствующий год.

Минимальное пособие выплачивается тем, кто впервые ищет работу; кто хочет возобновить трудовую деятельность после перерыва на год; кто прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность; кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины.

Пособие не выплачивается в периоды отпуска по беременности и родам; если безработный уехал с места проживания на учебу в вечернем либо заочном учреждении; если он призван на военные сборы.

Пособие перестают выплачивать, если безработный трудоустроился, либо начал проходить профессиональную подготовку, либо сел в тюрьму.