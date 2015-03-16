Сокращение vs декрет: что нужно знать о беременности на работе

Фото: ТАСС / Александр

Кондратюк

На столичных улицах, в барах и кафе все чаще слышны разговоры о возможных сокращениях в компаниях. Москвичи переживают за свои рабочие места и стараются выкладываться в офисе на все сто, чтобы в случае чего не попасть в печальные списки потенциальных безработных. Кому уж точно не стоит опасаться сокращений, так это беременным женщинам. По закону будущие мамы могут лишиться работы только в случае ликвидации предприятия или закрытия бизнеса ИП. M24.ru выяснило в госинспекции труда Москвы, что еще положено беременным женщинам и молодым мамам.

Сохранение рабочего места

Итак, уволить беременную женщину по своему усмотрению работодатель не может. Даже если у будущей мамы заканчивается срок трудового договора, она может написать заявление о его продлении до момента рождения ребенка, и работодатель будет обязан выполнить ее просьбу. Правда, для этого сотруднице необходимо предоставить в компанию медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности.

Кстати, работодатель вправе запрашивать такую справку раз в три месяца. Если срок рождения малыша, указанный в справке, прошел, а женщина продолжает работать, договор с ней могут расторгнуть в течение недели с того момента, как в компании узнали или должны были узнать о родах.

Тут есть одна тонкость: если договор с женщиной заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и закончился в период беременности, работодатель обязан предложить ей (с ее письменного согласия на перевод) вакансии — по возможности должность, соответствующую квалификации сотрудницы, без такой возможности — нижестоящую. Если вакантных должностей нет, женщину могут уволить. Подчеркнем: это касается только работы "за кого-то" в его отсутствие.

Беременность на работе

Не все знают, но, согласно части 1 статьи 259 Трудового кодекса, беременных женщин запрещается привлекать к работе в выходные, нерабочие и праздничные дни, а также ночью. Кроме того, будущих мам нельзя заставлять работать сверхурочно и отправлять в командировки.

Также сотрудница может написать заявление с просьбой сократить для нее нормы выработки и обслуживания, средний заработок при этом обязаны сохранить.

Если речь идет о вредном производстве, женщина освобождается от работы до тех пор, пока ей не предоставят другие обязанности, исключив с неблагоприятное воздействие производственных факторов. Пока такая работа не найдется, беременной будут выплачивать средний заработок, несмотря на освобождение.



Таким образом, если работодателю так и не удастся подобрать женщине подходящую работу, ему придется выплачивать ей средний заработок из собственных средств до тех пор, пока она не подаст заявление на отпуск по беременности и родам (то есть не уйдет в декрет).

Кстати, зарплату должны сохранить и за время обследований в больнице.

Отпуск по беременности и родам

Оплачиваемый отпуск предоставляется на срок в 70 дней до родов и 70 дней после. Мамам двойняшек, тройняшек и так далее дают отдыхать (если это слово вообще здесь уместно) дольше — 84 дня до родов и 110 после. В случае осложнений время послеродового отпуска продлевают до 86 дней.

Впрочем, женщине не обязательно отгуливать 70 дней до родов — отпуск считается суммарно и предоставляется полностью независимо от числа дней, фактически использованных до родов.

Вообще же декрет может продлиться до трех лет. А взять отпуск по уходу за ребенком может как мама, так и папа, бабушка, дедушка, другой родственник, опекун или иное лицо, воспитывающее ребенка без матери.

Использовать отпуск можно полностью или частично, из него можно выходить и уходить в него снова в течение всего трехлетнего периода любое число раз.

Отпуск принято делить на две части: до полутора и от полутора до трех лет. В первые полтора года вам обязаны выплачивать пособие в размере 40 процентов от средней зарплаты, но не более 19885,78 рублей. Важно, что право на выплаты сохраняют и те, кто работают неполный рабочий день или на дому. Размер выплат во второй половине отпуска закон не регулирует, однако должность за работником сохраняется.

Е

ще одно важное уточнение: если во время декрета фирма развалилась, на закону вы сохраняете право на получение пособия в размере 40% от средней зарплаты (она рассчитывается, исходя из дохода за последние 12 месяцев до ухода в отпуск).

Таким образом, если вы, с одной стороны, боитесь сокращения, а с другой - подумываете о пополнении в семье, возможно, сейчас самое время завести ребенка. И место сохраните, и демографическую ситуацию улучшите, и получите огромную порцию счастья.

Ирина Бурмистрова