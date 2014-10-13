Безработные москвичи будут получать email или SMS-рассылку о вакансиях

Безработные в столице смогут узнавать о вакансиях с помощью SMS

Столичные власти планируют ввести электронное информирование москвичей о вакансиях. Об этом M24.ru сообщил заместитель руководителя департамента труда и занятости Алексей Рябинин. Сообщения о возможностях трудоустройства могут рассылаться по SMS и электронной почте. Ежегодно через центры занятости находят работу 130 тысяч москвичей.

"Департамент прорабатывает возможность дистанционного информирования москвичей о новых вакансиях. Перевод госуслуг в электронный вид – один из приоритетов нашей работы. Особенно это касается сервисов, популярных у москвичей, к которым относится информирование о вакансиях", – отметил Рябинин.

Речь идет о трудоустройстве москвичей, которые имеют официальный статус безработного, то есть зарегистрированы в окружных центрах занятости. Житель столицы должен будет сообщить в центр занятости, какие вакансии его интересуют, после чего сможет получать информацию о них по электронной почте или SMS. Точный канал предоставления услуги и срок запуска нового сервиса пока обсуждаются.

Как рассказал руководитель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев, сейчас, чтобы узнать о вакансиях, безработные жители столицы могут либо лично прийти в окружной центр занятости, либо посмотреть вакансии в базе на сайте департамента труда. "Однако дистанционное информирование будет более удобным, поскольку москвичи получат информацию о тех позициях, которые их реально интересуют", – отметил депутат.

По его словам, благодаря рассылке горожане будут быстрее узнавать о новых вакансиях, значит, их шансы на трудоустройство вырастут. "В базе данных иногда висят вакансии, которые уже заняты, люди находят их слишком поздно", – пояснил Антонцев.

Председатель Союза рабочих Москвы Владимир Коробов поддерживает инициативу департамента труда и занятости. "Коммерческие рекрутинговые агентства уже предлагают рассылки для своих соискателей. Более удобным каналом получения информации были бы SMS-сообщения. В работе часто нуждаются люди старшего возраста, им проще обращаться с мобильным телефоном, чем компьютером", – пояснил Коробов.

Центры занятости расположены в каждом административном округе города и входят в состав Московской биржи труда. С помощью центров ежегодно находят работу 130 тысяч человек. Летом 2014 года окружные центры занятости предоставили 6,5 тысячи временных рабочих мест студентам и школьникам. Около 600 молодых мам прошло обучение различным профессиям во время декретных отпусков.

Дарья Миронова