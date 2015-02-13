Полегче, босс: как убедить начальника пойти навстречу

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Если вы знаете, что такое засиживаться в офисе допоздна, выполнять работу, которую не обязаны, терпеть перепады настроения начальника, или устали от безуспешных попыток добиться повышения, значит, вам есть что предъявить боссу. M24.ru поговорило с хедхантерами и госинспекцией труда и выяснило, что делать, если на работе одна несправедливость.

Суровый босс и нерешительный сотрудник — сюжет старый как мир и оттого не менее распространенный. По данным исследовательского центра портала Superjob, начальство становится главным источником стресса на работе для 18% россиян, а 2% сотрудников испытывают самый настоящий страх перед руководством.

Причиной тому может стать не только то, что принято называть национальным менталитетом (преклонение перед власть имущими, боязнь их гнева и молчаливое смирение). Многим наемным работникам знакомы самые настоящие оскорбления и угрозы увольнения, повышенные требования к работе, постоянные авралы, отказы в повышении и даже сексуальные домогательства (их испытали на себе 11% женщин и 6% мужчин в России).

Мы составили небольшое руководство для тех, кто устал терпеть и твердо решил бороться за свои права.

Убедитесь, что ваши претензии адекватны

Прежде чем начинать войну против босса, убедитесь, что ваши проблемы действительно связаны с его несправедливостью, а не с вашими завышенными ожиданиями или личными обидами.

Подумайте, как бы вы построили разговор о повышении должности или зарплаты, и оцените, достаточно ли аргументов в вашу пользу.

Если вы часто задерживаетесь допоздна, убедитесь, что это действительно связано со слишком большим объемом работы, а не с низкой производительностью. Спросите у коллег с аналогичной должностью, успевают ли они закончить работу в срок. Посчитайте, сколько времени вы провели в соцсетях и на новостных сайтах — может быть, отказ от поблажек в течение дня позволит вам вовремя уходить с работы и все успевать.

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Что касается оскорблений, тут тоже надо убедиться, что дело не в вас, а в боссе. Он действительно постоянно унижает или сорвался однажды и забыл извиниться? Узнайте у коллег, задевает ли их манера общения начальника — может быть, вы просто слишком восприимчивы к чужим словам или росли в такой среде, что не привыкли к более простому обращению.

Если речь идет о домогательстве, помните, что это серьезное обвинение. Убедитесь, что сами не дали повода для неприличных предложений.

Поговорите с начальником

Говорят, что начальник — тоже человек. Попробуйте поверить в это и начать борьбу с переговоров.

"Не стесняйтесь спросить, как будет оплачиваться дополнительная работа, ссылайтесь на соответствующие статьи ТК. Вы же вели переговоры при найме, в целом тут такая же ситуация: нужно обговорить новые условия", - советует заместитель генерального директора по персоналу рекрутингового портала Superjob.ru Юлия Чашина.

По словам эксперта, обсуждать ситуацию с боссом следует с позиции партнера: не стоит угрожать начальнику обращением в инспекцию труда и бравировать знаниями законодательства. Отношения с работодателем вообще должны строиться на взаимном уважении.

Помните, что решение о вашем продвижении по карьерной лестнице зависит не только от непосредственного начальника, но и от высшего руководства, и вам могут отказать не из вредности или неуважения, а потому что введен запрет на повышения или выбран неверный момент.

Мария, специалист крупной международной компании В моем случае объем работ увеличился в связи со сменой руководства и последующей реструктуризацией компании. Я попросила о повышении, но все решения выносятся с одобрения нового гендиректора компании, а требовать повышения у человека, который толком меня не знает, сейчас не время. При этом мой непосредственный начальник пошел мне навстречу и попросил выплатить мне хороший годовой бонус. Так что я получила премию.

В моем случае объем работ увеличился в связи со сменой руководства и последующей реструктуризацией компании. Я попросила о повышении, но все решения выносятся с одобрения нового гендиректора компании, а требовать повышения у человека, который толком меня не знает, сейчас не время. При этом мой непосредственный начальник пошел мне навстречу и попросил выплатить мне хороший годовой бонус. Так что я получила премию.



"Подумайте, если вы не получаете денежного вознаграждения за дополнительную работу, может быть, вы приобретаете что-то еще? Новые знания, профессиональный опыт, осваиваете смежные сферы - все это в конечном итоге также составляет вашу капитализацию как сотрудника, - добавила Юлия Чашина. - И если ваш нынешний работодатель не оценит этого премией или повышением (или хотя бы справедливой оплатой за сделанную работу), то вы сможете легче найти новую работу, возможно, уже в новом качестве".

Эксперт отметила, что все это не касается случаев неэтичного обращения или непрекращающихся авралов как следствия плохого руководства - тут о своих правах стоит заявлять прямо и категорично.

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Обратитесь в отдел кадров

Идти в кадровую службу стоит в случае, если поведение начальника сказывается на всем коллективе. То есть босс систематически заваливает весь отдел непосильной работой либо ведет себя неэтично к большинству сотрудников, требует выполнять личные поручения, никак не связанные с работой, и так далее.

Возможно, HR сможет решить вашу проблему или хотя бы подскажет, какие действия предпринять следующим шагом.

Посоветоваться с кадровой службой стоит и в случае, если начальник ведет себя странно.

Андрей, специалист в сфере IT После увольнения предыдущего начальника мне назначили непростого менеджера. Я старался не вступать с ним в конфликт, пока дело не коснулось премии, которая прописана в договоре. Мой начальник сначала сообщил, что премия мне не положена. Когда же премию начислили, он сказал, что я должен отдать часть денег ему. Как раз в это время я должен был идти в отдел кадров, где рассказал о случившемся. Со мной провели беседу, извинились, и через неделю у меня появился новый босс.

После увольнения предыдущего начальника мне назначили непростого менеджера. Я старался не вступать с ним в конфликт, пока дело не коснулось премии, которая прописана в договоре. Мой начальник сначала сообщил, что премия мне не положена. Когда же премию начислили, он сказал, что я должен отдать часть денег ему. Как раз в это время я должен был идти в отдел кадров, где рассказал о случившемся. Со мной провели беседу, извинились, и через неделю у меня появился новый босс.



Идите в суд

Если совладать с начальником не получилось мирными способами, а желание работать в компании сильнее, чем страх перед волокитой и судебными разбирательствами, вы можете обратиться в комиссию по трудовым спорам (если такая имеется) либо в суд.

Трудовые споры могут быть индивидуальными или коллективными. Как рассказали M24.ru в госинспекции труда Москвы, сотрудник может подать в суд на руководство по следующих вопросам:

дискриминация;

выполнение работы, не обусловленной трудовым договором;

вознаграждение за работу в выходные;

изменение условий труда;

увольнение.

требования об изменении условий труда;

заключение, изменение или выполнение коллективных договоров и соглашений;

отказ работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов.

Поводом для коллективного трудового спора могут служить:

При этом в госинспекции труда отметили, что процедура разрешения коллективного трудового спора более сложна. "Поэтому во многих случаях более эффективно решать вопросы группе лиц как индивидуальный трудовой спор", - добавили в ведомстве.

Чтобы идти в суд, сотруднику необходимо ознакомиться с условиями своего трудового договора, локальными актами работодателя (правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, инструкции и пр.), а также знать свои трудовые права и обязанности, исполнять их и требовать того же от работодателя.

Статьи ТК, которые помогут отстоять свои права Согласно ст. 60 ТК РФ запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.

Ст. 381 ТК РФ определяет понятие индивидуального трудового спора, а ст. 398 ТК РФ — коллективного.

Статья 383 ТК РФ определяет порядок рассмотрения трудовых споров.

Индивидуальные трудовые споры подлежат рассмотрению судами в сроки, установленные ст. 392 ТК РФ.

Согласно ст. 60 ТК РФ запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.Ст. 381 ТК РФ определяет понятие индивидуального трудового спора, а ст. 398 ТК РФ — коллективного.Статья 383 ТК РФ определяет порядок рассмотрения трудовых споров.Индивидуальные трудовые споры подлежат рассмотрению судами в сроки, установленные ст. 392 ТК РФ.



По данным госинспекции труда, в столице практика борьбы персонала с начальниками распространена в основном с госучреждениях — в сферах образования и здравоохранения. При этом работники нередко выигрывают суд, когда речь идет о неправомерном увольнении.

Также вы можете обратиться в суд в случае харрасмента со стороны босса. Однако здесь важно знать, что в российском законодательстве отсутствует определение сексуального домогательства. Наиболее близкое к нему понятие - понуждение к действиям сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего, которое прописано в статье 133 Уголовного кодекса России.

Наказание по этой статье может составить от штрафа до 120 тысяч рублей до лишения свободы на один год.

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Может, все не так плохо?

Отстаивать свои права важно и нужно — в этом сходятся все специалисты и об этом говорит здравый смысл. Однако даже в условиях сложной ситуации на работе необходимо оставаться хорошим специалистом. Не позволяйте злому боссу снизить качество вашей работы и сохраняйте уважение к своей профессии.

Если вам кажется, что на вас сваливается непосильная ноша, а количество задач зашкаливает, может, просто наступило время взять отпуск, отдохнуть и обдумать дальнейшие действия? Или посмотрите вдохновляющие фильмы, например, сериал "В петле", и поймите, что ваша работа не так уж и интенсивна. Может, удастся справиться со всем сразу?

Ирина Бурмистрова