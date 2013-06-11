"Экономика": Профессия ландшафтный дизайнер

Ландшафтный дизайн — это искусство, находящееся на стыке трех направлений - архитектуры, строительства и проектирования с одной стороны; ботаники и растениеводства – с другой и истории и философии – с третьей.

Так как в Подмосковье появляется все больше коттеджей, профессия ландшафтного дизайнера становится более востребованной. Сейчас на столичном рынке работает около сотни компаний, предоставляющих соответствующие услуги, и эксперты отмечают, что рынок далек от насыщения.

Существует несколько способов, как стать ландшафтным дизайнером. В частности, можно самостоятельно собрать информацию о способах компоновки растений или окончить краткосрочные курсы, на которых научат основам ботаники, проектированию сада и азам архитектурной графики.

Чтобы получить высшее образование, имеет смысл окончить, например, Московский архитектурный институт или Университет леса.

Стоимость курсов ландшафтного дизайнера в Москве (за 10 уроков) составляет 7,5 тысяч рублей за стандартные занятия, индивидуальные обойдутся значительно дороже - от 20 тысяч рублей.

Если получать второе высшее образование по данному профилю, то придется заплатить 80 - 90 тысяч рублей.

Как и любой другой профессии, учиться ландшафтному дизайну надо всю жизнь, и образование – лишь начало карьеры, поскольку на создание имени профессионалу требуются годы работы.

Что касается заработков, то дизайнер-практикант за свою работу получает 15 – 20 тысяч рублей в месяц, специалист – от 30 до 50 тысяч, руководитель проекта – более 50 тысяч рублей.