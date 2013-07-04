"Золотые парашюты" для топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить

Фото: ИТАР-ТАСС
"Золотые парашюты" для топ-менеджеров государственных корпораций и компаний могут ограничить.
С таким заявлением выступил глава Минтруда России Максим Топилин.
По его словам, Минфин, Минэкономики, работодатели, а также профсоюзы намерены установить в Трудовом кодексе ограничения при увольнении топ-менеджеров - от трех до шести средних месячных заработных плат.
Сейчас это предложение направили в администрацию президента России.
Как передает "Интерфакс", существуют еще три подобных депутатских законопроекта, которые содержат более жесткие требования.