"Золотые парашюты" для топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить

Фото: ИТАР-ТАСС

"Золотые парашюты" для топ-менеджеров государственных корпораций и компаний могут ограничить.

С таким заявлением выступил глава Минтруда России Максим Топилин.

По его словам, Минфин, Минэкономики, работодатели, а также профсоюзы намерены установить в Трудовом кодексе ограничения при увольнении топ-менеджеров - от трех до шести средних месячных заработных плат.

Сейчас это предложение направили в администрацию президента России.

Как передает "Интерфакс", существуют еще три подобных депутатских законопроекта, которые содержат более жесткие требования.