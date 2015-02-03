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Работа

03 февраля 2015, 21:25

Объявлен конкурс на создание площадок по решению межнациональных конфликтов

работа конкурс дискуссионные площадки межнациональные конфликты

Фото: m24.ru

Власти ищут подрядчика, который займется созданием площадок по решению межнациональных конфликтов. Всего нужно будет провести 11 мероприятий, в каждом из которых сможет участвовать до 150 человек.

Согласно заданию, все мероприятия должны будут проходить в залах и пресс-центрах в различных округах столицы. Главная цель площадок - обсуждение подходов к формированию межнациональной политики в Москве и развитие толерантности.

Подрядчик также должен будет сформировать постоянный пул экспертов из среды научного сообщества, которые будут заниматься мониторингом межнациональных отношений в городе.Кроме того, необходимо будет заняться и привлечением к обсуждению темы межнациональных отношений молодежи и студенчества.

При этом нужно будет заниматься всей организаторской деятельностью и проводить не меньше 2 мероприятий в квартал.

Ранее M24.ru сообщало, что первые дискуссионные площадки на тему межнационального согласия работали в столице с 7 по 29 октября прошлого года. На встречи приходили жители районов и округов. Им рассказывали о том, как узнать больше о культуре разных национальностей и какие мероприятия проводит для этого город. Например, в Москве проходят спартакиады народов столицы, где команды соревнуются в национальных видах спорта.

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Напомним, в городе есть ответственные за межнациональные отношения в округах и управах. Впервые об их появлении столичные власти заявили в ноябре 2013 года. Такие должности ввели не только в Москве, но и в других регионах, согласно федеральному закону о полномочиях и ответственности органов власти в сфере межнациональных отношений".

Документ возлагает персональную ответственность за возникновение межнациональных и межконфессиональных конфликтов - вплоть до отставки - на глав муниципальных образований, а также на должностных лиц регионального уровня. Постановление правительства Москвы, закрепляющее за префектурами и управами обязанность следить за обстановкой в районах, развивать изучение языков и культуры народов России, а также осуществлять профилактику межэтнических конфликтов, было принято 19 августа 2014 года.

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