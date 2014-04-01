В этом году основам патентной деятельности обучат 450 изобретателей

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти в этом году проведут обучение по основам патентной деятельности для 450 человек, сообщил на открытии XVII Московского международного салона изобретений и инновационных технологий "Архимед" министр столичного правительства Алексей Комиссаров.

"Мы планируем всячески поддерживать изобретателей. Мы также ввели специальные субсидии для компенсации затрат на приобретение патента как российского, так и международного. Надеемся, что новаторов с каждым годом будет становиться больше", - цитирует Агентство "Москва" Комиссарова.

Он также отметил, что в 2013 году заявок на получение патентных документов было подано на 10 процентов больше, чем в 2012 году.

"Это не может не радовать. Многие изобретения, представленные ранее в рамках салона "Архимед", нашли свое применение в московских компаниях и организациях. Наверное, это основная цель для участников этого мероприятия", - подытожил Комиссаров.