В Москве прошли соревнования по подманиванию уток

21 июля в парке «Северное Тушино» прошли Вторые Всероссийские соревнования по подманиванию уток и гусей. В соревнованиях приняли участие манильщики из различных регионов Центральной России

21 июля в парке «Северное Тушино» прошли Вторые Всероссийские соревнования по подманиванию уток и гусей.

Развернуть улетающих уток с помощью манка или посадить стаю гусей на поле – это настоящее искусство. Охотник-мастер должен виртуозно владеть духовыми манками на разные виды уток и гусей. И ни в коем случае не использовать электронные манки.

В соревнованиях приняли участие манильщики из различных регионов Центральной России: Костромы, Санкт-Петербурга, Москвы, Вологодской, Московской и Смоленской областей, сообщает пресс-служба «Национального Фонда Святого Трифона».