"Мослекторий" покажет мастер-класс по работе на телевидении на "TVоей Москве"

27 мая в 13:00 в ЦДК в рамках конкурса "TVоя Москва" состоится мастер-класс ведущей на телеканале "Россия-1" передачи "Утро России", автора в изданиях "Сноб" и "Эксперт" Елены Николаевой. Тема – "Работа ТВ-журналиста сегодня. Работа в кадре и за кадром". Елена расскажет, как найти свою тему в журналистике, чему учиться и к чему готовиться, как и о чем говорить.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" совместно с факультетом международной журналистики МГИМО запускает третий сезон проекта "TVоя Москва" . Всех желающих вновь ждут мастер-классы от профессионалов московских медиа, а также творческий конкурс, позволяющий раскрыть потенциал каждого участника.

"TVоя Москва" – это современный живой проект, который меняется в соответствии с вызовами времени. В этом году изменился и вектор проекта. Теперь мастер-классы будут иметь исключительно практическое значение, а все полученные знания слушатели смогут применить в своей работе или учебе.

24 профессионала на 24 мастер-классах помогут слушателям прокачать социальные и профессиональные навыки и правильно расставить приоритеты.

В конкурсной части, помимо номинаций, посвященных телевидению, радио и интернету, появится также и номинация в области дизайна.

Открытые мастер-классы будут проводиться по субботам в Центре документального кино в Музее Москвы.

