21 апреля 2017, 15:46

"Москва онлайн" покажет комедийный спектакль "Фанатки"

29 апреля в центре культуры и искусства "Меридиан" состоится комедийный спектакль "Фанатки" по одноименной пьесе современного драматурга Родиона Белецкого. В основе сюжета лежит история трех девушек, которые без ума от молодого и популярного певца. Фанатки готовы пойти на все ради музыканта и его благополучия. Но этот спектакль не только о таланте и поклонниках, в нем рассказывается также о быстротечной молодости, ранимости души и трудностях выбора, с которыми сталкивается каждый из нас. Спектакль подготовлен участниками театральной мастерской "Визави" под руководством актрисы и режиссера Натальи Макаровой.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 29 апреля в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

