Следователи ищут родственников мужчины, на которого напали в новогоднюю ночь

Фото: petrovka38.ru

Столичная полиция разыскивает родственников мужчины, на которого напали на Каширском шоссе в ночь на 1 января 2015 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Нападение произошло около дома № 38. Нападавший ударил мужчину монтировкой, пострадавшего доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

Документов у потерпевшего с собой не было, и установить его личность и родственников пока невозможно.

Сам он представляется Лукошиным или Лукошкиным Вячеславом Владимировичем (Валентиновичем), дата рождения – 30 августа (июля) 1967 года.

Те, кто знает потерпевшего, могут позвонить по телефонам: (495) 324-88-15, (495) 324-88-05 или 8 (925) 000-03-54.