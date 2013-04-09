Найдены подростки, сбежавшие из детского дома в Шатурском районе

Сбежавшие из детского дома четверо подростков найдены

Найдены четверо подростков, сбежавшие из детского дома в Шатурском районе. По предварительной информации, они здоровы и находятся в безопасном месте. 9 апреля их планируют доставить обратно в приют.

Напомним, две девушки и два молодых человека в понедельник, 8 апреля, покинули здание приюта через окно на первом этаже. Сбежавшие направились на станцию пригородных поездов и сели на электричку Черусти - Москва. Предполагалось, что подростки могли поехать к бабушке одной из воспитанниц.

Как отметили в правоохранительных органах, ранее эти воспитанники уже сбегали из детдома к родственникам.