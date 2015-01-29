Наркодилер получил 10 лет колонии за попытку продать героин

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Дорогомиловский суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима наркоторговца, который пытался сбыть в столице героин, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

По данным следствия, уроженец Таджикистана Мурод Усмонов, занимался сбытом наркотических средств на территории столицы. Летом 2014 года Усмонов незаконно приобрел героин общей массой 42,32 грамма, расфасовал его в 10 свертков, приготовив к реализации.

Распространить наркотики в столице он не успел, так как 23 июля был задержан сотрудниками полиции в районе Кутузовского проспекта.

Суд согласился приговорил Усмонова к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.