Смертельное оздоровление: что известно о гибели студентки медицинского вуза в Москве

В Москве после применения иммуностимулирующего препарата скончалась студентка медицинского вуза. По данным СМИ, девушка без назначений врача вместе со своим молодым человеком прошла курс капельниц с лекарством на основе плаценты. Рассказываем подробности и разбираемся, почему опасно самостоятельно подбирать себе лечение.



Укрепляли иммунитет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве 25 марта в токсикологическом отделении одной из городских больниц умерла 22-летняя студентка медицинского вуза, сообщили в столичном главке СК РФ. Пациентка поступила в медучреждение 14 марта. Установлено, что до этого девушка вместе со своим молодым человеком для повышения иммунитета принимала иммуностимулирующий препарат. В ведомстве уточнили, что по факту трагедии организована проверка. К ситуации подключился и Росздравнадзор, пообещав изучить обстоятельства смерти москвички.

Вместе с тем, по данным СМИ, было возбуждено уголовное дело из-за незаконного оборота препарата "Лаеннек", от которого, вероятно, скончалась студентка. Отмечается, что лекарство продавалось через соцсети. Именно там погибшая якобы и приобрела его. При этом официальный представитель компании – производителя препарата предположил, что девушка купила подделку, сообщает Life.ru .





официальный представитель компании – производителя препарата Системы с этим препаратом делают в поликлиниках по назначению врача. Вопрос: где эта девушка его приобрела и как вводила? Она могла купить подделку, препарат сейчас очень популярен. У него нет противопоказаний. До смерти он довести не может.

Погибшую звали Анна, она была пятикурсницей Медицинского университета имени Сеченова, пишут СМИ. Девушка активно вела соцсети, где рассказывала о полезных привычках, давала рекомендации по применению препаратов и добавок. После перенесенного коронавируса студентка якобы хотела оздоровить себя и своего молодого человека Дмитрия. Поэтому приобрела японский иммунный препарат на основе плаценты и делала с ним капельницы каждые два-три дня в течение месяца.

Перед полетом на отдых 13 марта пара провела последнюю процедуру. По дороге в аэропорт молодые люди почувствовали себя плохо. В больнице им поставили диагноз "септический шок". Врачам удалось спасти возлюбленного девушки, а ее саму – нет. По данным СМИ, студентка приготовила раствор для капельниц еще 10 марта. Но процедуру провела только через три дня после этого, хотя лекарство нужно разводить непосредственно перед применением. В итоге в емкостях, предположительно, образовалась инфекция.



Риски самолечения

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Отец молодого человека рассказал о его состоянии, сообщает телеканал "360". По словам мужчины, сыну предстоит долгое лечение, чтобы полностью восстановиться после произошедшего. У Дмитрия обнаружили тромбы, также затронуты легкие, добавил он. Мужчина отметил, что Анна и ему предлагала лекарства.

"Она и мне предлагала какие-то препараты, чтобы желудок лучше работал. Она училась на медицинском. <…> У меня язва желудка. Она мне привезла флакон и сказала, мол, <…> пейте, будет лучше заживляться", – объяснил отец молодого человека.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что любые вопросы, касающиеся здоровья, необходимо решать со специалистом и не заниматься самолечением. Эксперт также предостерегла от применения капельниц для поднятия иммунитета, поскольку при помощи них лечат только в больницах и в тяжелых случаях.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Когда человек пьет витамины, организм сам регулирует, сколько ему надо усвоить. А то, что вводится в кровь, организмом не регулируется. Он вынужден с этим активно работать.

В лучшем случае самостоятельно назначенный себе препарат будет бесполезен. При этом есть вероятность дальнейших негативных последствий, говорит эксперт. По мнению врача, безопасный способ получить крепкий иммунитет – не сажать его постоянными стрессами, недосыпами, вредными привычками и частой сменой климата. Для хорошего здоровья важно отдыхать и заботиться о себе, подытожила Ярцева.

