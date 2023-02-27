Опасный конкурс? Почему женщина умерла во время поедания блинов в Омской области

В Омской области женщина скончалась во время конкурса по поеданию "масленичных" блинов на скорость. По данным СМИ, участница якобы подавилась, но после все равно продолжила есть, чтобы выиграть. Региональная прокуратура организовала проверку. Рассказываем подробности.



Трагедия на конкурсе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

ЧП произошло в одном из санаториев Омской области 25 февраля. Проходившая там лечение 38-летняя женщина приняла участие в конкурсе по поеданию блинов. Мероприятие проводилось в рамках празднования Масленицы. Во время конкурса участнице стало плохо, говорится в сообщении региональной прокуратуры.





из сообщения прокуратуры Омского района Омской области Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия медицинскими работниками санатория, она скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Из-за случившегося региональная прокуратура организовала проверку. Ведомство планирует разобраться в обстоятельствах ЧП и оценить действия персонала санатория по обеспечению безопасного проведения праздника. Примечательно, что, по словам свидетелей трагедии, женщина сначала слегка подавилась, но решила доесть все блины на тарелке, чтобы победить в конкурсе.

В какой-то момент она посинела и начала задыхаться, сообщает сайт "Комсомольская правда". Очевидцы попытались оказать ей первую помощь, но не получилось. Затем на место ЧП прибыл дежурный врач санатория. Однако он тоже не смог помочь женщине. "Уже после него на место подъехала и скорая, но медикам оставалось лишь констатировать смерть", – утверждают свидетели.

По словам знакомых погибшей, та часто ездила в санатории региона. У нее якобы были нарушения опорно-двигательного аппарата и неврологические патологии. Вместе с тем источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что специалисты провели вскрытие. Согласно его результатам, женщина скончалась не из-за того, что подавилась едой.

"Никаких признаков того, что смерть наступила из-за того, что она подавилась блином, нет. Пока информации, от чего наступила смерть, также нет. Будет проводиться гистология, результаты которой будут известны позже", – подчеркнул источник.



Опасно для всех

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Участие в конкурсах по быстрому поеданию любых продуктов опасно даже для самых здоровых людей, поскольку скорость нарушает этапы пищеварения. Об этом Москве 24 заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Если мы едим большое количество, особенно жирных блинов, то для их переработки должно выделиться определенное количество желчи, ферментов. Но у нас их ограниченное количество, поскольку организм запрограммирован на определенную порцию. Дальше у него заканчиваются ферменты, он не может все расщепить", – объяснила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Пища не до конца переваривается, усвоить ее невозможно. Тогда организм ее пытается вывести и подключает для этого все системы, ресурсы. В такие моменты у человека нет ресурса бороться с какими-то другими внутренними и внешними микробами, иммунитет может ослабнуть.

Специалист подчеркнула, что в итоге "рвется там, где тонко". У одних может заболеть поджелудочная железа, у других – повыситься сахар в крови, что особенно опасно для диабетиков или же людей с преддиабетическим состоянием.

По словам Соломатиной, категорически нельзя участвовать в конкурсах по быстрому поеданию пищи тем, у кого есть недуги, связанные с желудочно-кишечным трактом (гастрит, язва, колит и другие). Кроме того, сахарный диабет, сердечно-сосудистые и легочные заболевания.

Диетолог подчеркнула, что есть нужно не спеша и хорошо пережевывая. В это время следует убрать гаджеты и сосредоточиться на пище. Тогда организм нацелен на решение одной задачи и переваривает еду гораздо лучше, подытожила врач.

