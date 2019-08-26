Могли ли врачи отказаться помогать женщине с отеком Квинке в Тюмени

25 августа СМИ сообщили, что в одном из медицинских центров Тюмени медики отказали в помощи пациентке с аллергическим отеком, сославшись на окончание смены. После этого девушку отвезли в Областную клиническую больницу № 1, где ей все-таки смогли помочь. Разбираемся, имели ли медики право не принять пациентку.

Закончилась смена?

Фото: соцсети

По данным СМИ, 25 августа жительнице Тюмени стало плохо, у нее началась сильная аллергическая реакция – отек Квинке. Медики скорой помощи, приехавшие на вызов, сделали ей укол и отвезли в один из медицинских центров города. Однако там девушку не приняли, сославшись на окончание смены. После этого пациентка была доставлена в Областную больницу № 1 на улице Котовского.

В интернете также появилась видеозапись, на которой работников больницы просят принять девушку. Судя по ней, они отказали пациентке в госпитализации, сославшись на то, что до окончания их смены остается пять минут.





сотрудница больницы Вы учите нас, как работать. Пять минут нашего рабочего времени осталось. Девушку надо откапывать, наблюдать два часа как минимум.

После этого пациентку доставили в Областную больницу № 1, где ей уже смогли оказать всю необходимую помощь. Сейчас врачи оценивают состояние девушки как удовлетворительное. Ее направили на амбулаторное лечение.

Несмотря на это, региональные следователи уже начали проверку по этому случаю. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области также заявили, что инцидент будет детально рассмотрен.

"Случай беспрецедентный, недопустимый. Больница Водников находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района", – пояснили в департаменте. По данным ведомства, ранее подобных случаев в этой больнице не происходило.

О проведении проверки также сообщили в территориальном управлении Росздравнадзора.

Правомерно ли действовали медики?

Фото: ТАСС/Максим Туманов

Председатель Совет общества защиты пациентов Андрей Хромов пояснил Москве 24, что сотрудники больницы действовали, по его мнению, неправомерно.



Андрей Хромов председатель Совета общества защиты пациентов Отказ от госпитализации по скорой – это вообще нонсенс. Если скорая помощь привозит пациента в больницу, то врачи скорой считают, что жизни пациентов угрожает опасность. В данном случае клиника обязана принять пациента и оказать ему соответствующую помощь.

По его словам, организационные вопросы работы больницы "не имеют отношения к здоровью и жизни пациента".

"Они не могут отменять требований закона и соответствующих распоряжений Минздрава. В таких случаях возможна уголовная ответственность врачей, которые отказали в госпитализации пациенту", – считает Хромов.

Врач-аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный пояснил, что отек Квинке относится к состояниям, требующим неотложной помощи.





Алексей Бессмертный аллерголог-иммунолог При отеке Квинке наблюдаются отечность лица, шеи, рук и глаз. Возможна в том числе острая асфиксия – нарушение дыхания.

А врач-аллерголог Марина Аплетнева рассказала Москве 24, что при отеке Квинке человек может просто задохнуться, поэтому его обязаны принять в больнице.

"Хотя, возможно, это была аллергическая реакция, которая была просто похожа на отек Квинке. Но все равно врач должен был осмотреть пациента, чтобы уточнить диагноз. Данный вопрос нужно, конечно, задавать руководству этой больницы", – заключила аллерголог.



