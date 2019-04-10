Врач с поддельным сертификатом лечил зубы москвичам

Оперативники МВД пресекли деятельность "подпольного" стоматологического кабинета на востоке столицы. Сертификат врача был куплен в интернете. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Узнайте, кто пострадал от его рук и как не оказаться в ситуации, угрожающей вашей жизни, обратившись не к тому врачу.

Александр Быков. Фото: соцсети

"Необходимо удалить"

Москвич Сергей (имя изменено. – Москва 24) на протяжении последних нескольких лет пытался восстановить справедливость во всевозможных инстанциях после того, как, по его словам, недобросовестный стоматолог удалил ему два совершенно здоровых зуба. Мужчина поясняет, что обратился к знакомому специалисту за помощью.

"Я попросил его по дружбе посмотреть, что там происходит. Он достаточно быстро убедил меня: необходимо удалить два зуба, но в этом нет ничего страшного и опасного", – вспоминает пострадавший в разговоре с Москвой 24.

После того как Сергей перенес процедуру, он вновь обратился в стоматологию, но уже в ту, где лечил зубы прежде. Мужчина добавляет, что, осмотрев его, местные врачи "просто за голову схватились". Якобы ни о каком удалении речи быть не могло.

Тогда Сергей решил обратиться в суд. Но, к сожалению для Сергея, Фемида приняла сторону его оппонента – того самого стоматолога Александра Быкова. Более того, представители клиники, где специалист работал и на чьем кресле, по словам мужчины, ему провели операцию, заявили, что никаких зубов не удалялось, а проводилась чистка.

Москве 24 удалось связаться со стоматологом Быковым, который рассказал свою версию случившегося. По его словам, мужчина попросил провести ему чистку зубов, но денег на процедуру у него не было. "Потом он заявился, начал что-то непонятное утверждать, в суд подавал и проиграл. И все инстанции подтвердили мою правоту. Только вот работу хорошую я потерял", – отмечает Александр.

И все бы ничего, если бы не вскрылась другая, очень важная деталь: сертификат стоматолога – документ, без которого ни один врач не имеет права принимать пациентов, полученный Быковым в Российском университете дружбы народов, – оказался подделкой.

Заказал по интернету?

После этого инцидента, Быков, еще несколько лет проработал сразу в нескольких учреждениях. Более того, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", он числится учредителем одной московской стоматологической сети, которая функционирует до сих пор. Правда, на сегодняшний день он там больше не работает. Теперь его бизнес гораздо скромнее: маленький кабинет в типичном торговом центре-рынке на окраине Москвы в Щелково, где у входа припарковано полтора десятка машин такси известного агрегатора и ютится большое количество всевозможных мини-кафе восточной кухни. По фотографии местные обитатели ТЦ сразу же вспоминают Быкова.

"Да, был сегодня, – рассказывает уборщица Наэля, – приходил, голос слышали".

Когда корреспондент Москвы 24 дошел до стоматологического кабинета, то он оказался закрыт, звуков изнутри не было слышно. На двери остались следы от сорванных пломб – обычно такие появляются после проведения обысков или осмотра места, где было совершено преступление.

"Я сейчас не практикую", – отрицает факт работы по специальности Быков. Но после нескольких уточняющих вопросов соглашается, что знает про кабинет в Щелково. "Это не мой кабинет, это кабинет в аренде, кабинет, который не отвечает всем моим требованиям", – поясняет мужчина.



Ответ РУДН о подлинности сертификата

Наличие поддельного сертификата Быков также отрицает.

"У меня нет никакого поддельного диплома. Я обратился в интернет-учреждение, сертификат привезли мне на работу", – поясняет он.



Александр Быков стоматолог Я сдал сертификат в ОМВД Бабушкинский, и после этого я не практикую в качестве врача.

После этого, по словам мужчины, он больше не ведет прием пациентов.

Однако, по данным источников Москвы 24 в правоохранительных органах, Быков не прекратил профессиональную деятельность, а продолжал оказывать медицинские услуги в качестве врача без соответствующего сертификата. Как такое получилось – предстоит еще выяснить. Оперативники УВД по Восточному административному округу уже провели необходимые следственные действия и передали всю имеющуюся информацию своим коллегам в форме.

Скупые и нелюбознательные платят дважды?

Член "Лиги защитников пациентов", член Общественного совета при Минздраве РФ Алексей Старченко в беседе с Москвой 24 подчеркнул:



В соответствии с российским законодательством каждый врач обязан иметь сертификат подтверждения своей специализации и категории. В противном случае – это может привести к страшным последствиям.



Стоматологическая индустрия составляет чуть менее 50 процентов всего российского рынка частной медицины, являясь самым коммерческим сегментом отрасли. Количество вывесок "Стоматология" в Москве исчисляется сотнями. Что же делать для того, чтобы, идя на прием к дантисту, не попасть ко лжецелителю, тут эксперты напоминают, что все необходимо проверять заранее.

У скромного бизнеса Быкова появились серьезные проблемы. Фото: предоставлено автором материала

Во-первых, не стоит посещать подозрительно дешевые медицинские учреждения. Во-вторых, когда приходите к специалисту, не надо стесняться спрашивать сертификат и подробно выяснять, когда и где он учился, какие проходил курсы повышения квалификации, где он работал до этого.



Президент "Лиги защитников пациентов" Александр Саверский напоминает, что, помимо надзорных ведомств, таких как Росздравнадзор и мединспекции Минздрава, есть шанс, что посетитель сам определит мошенника.



Александр Саверский президент "Лиги защитников пациентов" Сертификат специалиста является для медицинского работника совокупным показателем его теоретических знаний и практических навыков. В интернете есть сайт реестра медработников, к сожалению, там неполные данные о сертификатах, но в случае, если недобросовестный представитель медицинского сообщества решил "одолжить" у коллеги с подлинником номер, тут шансы вычислить злодея очень возрастают.

Оба специалиста в разговоре с Москвой 24 отметили, что процент подобных случаев в государственных клиниках значительно ниже, чем в частных.

Дарья Васильцева