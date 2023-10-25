"Сразу подсечка и удержание": как пенсионер спас школьника от грабителя в Щелкове

Пенсионер спас школьника от грабителя в подмосковном Щелкове: 72-летний Михаил Макаров не дал сбежать мужчине, который отобрал у ребенка телефон. Преступника уже задержали и возбудили уголовное дело. Что о своем поступке говорит сам герой – в материале Москвы 24.

Поставил подножку

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Днем 23 октября 72-летний житель Щелкова Михаил Макаров чинил свою машину во дворе дома, когда неподалеку 35-летний мужчина решил отобрать у школьника смартфон. Выхватив гаджет, похититель побежал в сторону пенсионера. Макаров не растерялся: он поставил мужчине подножку и попытался его удержать. Телефон же из рук грабителя забрала подбежавшая на помощь женщина.

Преступник смог вырваться и скрыться, но позднее мужчину задержала полиция. По данным подмосковного ГУ МВД, уже возбуждено уголовное дело по статье о покушении на грабеж с применением насилия, не опасного для жизни.



Татьяна Петрова начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Начальником подмосковного главка принято решение о награждении мужчины, который не остался равнодушным и оказал содействие сотрудникам полиции в задержании злоумышленника.

Кроме того, отблагодарить Макарова за благородный поступок решила и администрация Щелкова: глава городского округа Андрей Булгаков вручил пенсионеру сертификат на новый отечественный автомобиль.

"От всего города, от всей нашей команды вам большая благодарность за то, что вы сделали. Это дорогого стоит", – сказал Булгаков на награждении.

По данным телеграм-канала SHOT, украсть телефон у ребенка решил ранее судимый за кражу и наркотики местный безработный по имени Павел, который живет с мамой в доме неподалеку. Якобы у мужчины появились проблемы с психикой после того, как он едва не утонул в болоте. А на вопрос матери о случившемся грабитель ответил: "Дед каратистом оказался", после чего заплакал.

"Абсолютно не считаю себя героем"

Пенсионер спас ребенка от грабителя в Щелкове

Сам Михаил Макаров в беседе с телеканалом Москва 24 рассказал, что остановить грабителя ему помог опыт работы охранником. По словам мужчины, сначала он услышал истошный крик ребенка.

"Сразу повернул голову, увидел – взрослый мужик что-то у него выдергивает. Мальчик уже вот-вот упадет... В общем, идет какая-то схватка. Мужчина начинает убегать как раз мимо меня, и сработала реакция как у бывшего охранника. Думаю, за руку хватать бесполезно, за одежду – тоже вырвется. Сразу подсечка и удержание", – прокомментировал Макаров.





Михаил Макаров Абсолютно не считаю себя героем. На мой взгляд, это должно быть нормой для каждого нормального мужика – защищать женщин и детей.

Мама пострадавшего школьника Татьяна рассказала РИА Новости, что после инцидента ее сын плохо себя чувствует. По ее словам, у мальчика осталась психологическая травма. В свою очередь, отец ребенка Юрий добавил, что поначалу родители даже не поверили в то, что им рассказал сын.

"Многие дети здесь ходят в школу и из нее, достаточно оживленный двор. Никаких проблем не было, и такой инцидент – из ряда вон выходящий", – сказал он телеканалу Москва 24. Юрий убежден, что грабитель должен понести заслуженное наказание и прощать такое и делать какие-либо поблажки нельзя.