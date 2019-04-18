Почему в Петербурге погибла студентка НИУ ВШЭ

Девятнадцатилетняя студентка Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Евгения Руденко умерла после трагедии в петербургском общежитии вуза. По словам матери девушки, в ночь на 11 апреля в ее комнате начался пожар. Предположительно, студентка попыталась спастись от пламени, выпрыгнув из окна четвертого этажа. Врачи почти неделю боролись за ее жизнь, но спасти девушку не удалось. Разбираемся, что случилось в ту роковую ночь в петербургском общежитии.

Фото: vk.com/Евгения Руденко

"Один шанс из ста"

Евгения Руденко приехала учиться в Петербург из Екатеринбурга. В родном городе девушка окончила школу с золотой медалью, после чего поступила в НИУ ВШЭ на образовательную программу "Менеджмент". На момент трагедии студентка уже была на втором курсе обучения. Староста своей группы – в вузе ее характеризовали как девушку с "серьезным и ответственным отношением" к учебе.

В ночь на 11 апреля в МЧС поступило сообщение о пожаре в общежитии НИУ ВШЭ. Приехав на место, спасатели выяснили, что пламя распространилось только на одну пятую часть комнаты. Возгорание удалось потушить примерно через полтора часа, после того как пожарным поступил вызов.

Как сообщил Telegram-канал Mash, загоревшуюся комнату занимала Евгения. Она якобы забыла на ночь выключить ноутбук. Из-за этого около двух ночи провода замкнуло, после чего начался пожар. Проснувшись, испуганная девушка не смогла выйти из комнаты. Предположительно, спасаясь от огня, она выпрыгнула из окна четвертого этажа.

Мама студентки, Людмила, приехала в Петербург, как только узнала о случившемся. Она рассказала, что дочь надышалась дымом, а после прыжка сломала ребра. До последнего родные надеялись, что Евгения выживет.





Людмила мать студентки Нам говорили, что один шанс из ста все-таки есть. Она была на искусственном аппарате дыхания. Но у нее был сильный отек мозга из-за того, что она надышалась дымом. И плюс еще ушиб. Доктора говорят, что, если бы у нее было что-то одно, они могли бы вылечить. Но поскольку все вместе наложилось, к тому же был сильный перелом позвоночника, то шансов у нее практически не было.

Пока девушка лежала в коме, родители включали ей сообщения от друзей и родственников. Людмила уверена, что дочь слушала их голоса. Родители ждали, когда она очнется, готовы были потом везти ее на реабилитацию в Германию или Израиль. Но 17 апреля Евгения умерла, несмотря на то, что за ее жизнь боролись почти неделю в Институте скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.



Фото: vk.com/Евгения Руденко

Сигнализация не сработала?

Родители Евгении теперь намерены добиться возбуждения уголовного дела в отношении представителей вуза. По их мнению, в общежитии при возгорании не сработала пожарная сигнализация.

Так, мама девушки заявила, что хочет справедливости. Она уверена, что, если бы сигнализация сработала, ее дочь удалось бы спасти. "Дети не должны умирать в институтах! Мы доверили институту своего ребенка… Мы в большом шоке, возмущении, недоумении. Я не понимаю, как такое случается", – рассказывает Людмила.

В свою очередь, в НИУ ВШЭ сообщили, что вуз провел внутреннее расследование, по результатам которого в общежитии на улице Ленсовета нарушений не было найдено.





пресс-служба НИУ ВШЭ Площадь возгорания составила около трех квадратных метров, огонь не вышел за пределы одной комнаты. Тушение пожара порошковыми огнетушителями начали сотрудники охранного предприятия и студенты... Все эвакуационные выходы работали.

В пресс-службе также добавили, что в вузе создали комиссию для внутреннего расследования, и у нее нет претензий к персоналу общежития и техническим средствам пожаротушения.

Не случайность?

Фото: Telegram-канал 112

Между тем 18 апреля Telegram-канал 112 распространил информацию о том, будто Евгения подожгла комнату сама. Сообщается, что девушка перед гибелью якобы отправила своей подруге несколько сообщений, в которых подробно описала план своих действий.

Москва 24 связалась со знакомыми студентки по вузу. Так, например, одна из них, пожелавшая остаться анонимной, назвала такие слухи "абсурдными". Она добавила, что распространение подобной информации "мучает людей, которые страдают от потери, как и родители Жени".

В последний раз Евгения заходила на свою страницу "ВКонтакте" в 1.52 с телефона. А уже в 2.05 сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре. Получается, что трагедия могла произойти в течение 13 минут.