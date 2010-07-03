Родителей студентки РАНХиГС уведомили об ее отчислении по SMS

Студентка РАНХиГС Полина Голева пожаловалась, что ее родителей уведомили об ее отчислении из вуза по SMS. В микроблоге Twitter 23-летняя девушка заявила, что хотела бы сама уведомить родителей об успеваемости.
Девушка опубликовала копию сообщения от Президентской академии. "Ваш ребенок, обучающийся в РАНХиГС, представлен к отчислению за академическую неуспеваемость. Просим связаться с деканатом по телефону", – указали в вузе. Студентка считает, что своими действиями учебное заведение нарушило закон о персональных данных.
В пресс-службе РАНХиГС объяснили ситуацию тем, что вуз таким образом стремится предотвратить жалобы от родителей.
"Вчера рассылали всем SMS, помимо того что есть официальное уведомление с гербовой печатью РАНХиГС. Мы соблюдаем все правила. Нам звонят родители с вопросами – почему они не знали, что их студенты могут быть отчислены и пишут жалобы на ректора и в министерство образования", – цитирует "Говорит Москва" ответственную за сектор коммуникаций РАНХиГС Елену Соколову.
Она также отметила, что некоторые родители оплачивают обучение, поэтому академия считает необходимым ставить в известность об отчислении и их.
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