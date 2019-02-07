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Происшествия

7 февраля, 18:10

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Знакомые рассказали о грозившей суицидом студентке МГУ

"Любит искусство, моду, эпатаж": друзья – о грозившей суицидом студентке МГУ
происшествия эксклюзив

20-летняя студентка журфака МГУ в четверг устроила дебош в здании факультета журналистики на Моховой улице и угрожала суицидом. На место происшествия были вызваны полицейские и сотрудники скорой помощи. Медики приняли решение госпитализировать девушку. При этом на самом факультете данные о попытке суицида студентки не подтвердили. Портал Москва 24 пообщался с ее знакомыми и попытался выяснить причины произошедшего.

Фото: ТАСС/Анастасия Диева

В СМИ появились кадры, на которых девушка выходит в сопровождении медиков из здания МГУ. При этом она выкрикивала, что кто-то ворует газ, и употребила ненормативную лексику. По пути к машине скорой помощи студентка без причины широко всем улыбалась.

"Абсолютно нормальная"

Все знакомые сходятся в одном: обычно девушка вела себя тихо и спокойно. Никто не ожидал, что она вдруг закатит скандал в вузе.

"Я никогда за ней ничего такого не замечала. Я уверена, что она не способна на это. Она очень умная и рассудительная", – сказала ее соседка по комнате в общежитии Анастасия.

Кроме того, Анастасия заверила, что появившаяся в СМИ информация, будто девушка состояла на учете у психиатра, – неправда.

Еще одну однокурсницу 20-летней студентки Юлию также удивило произошедшее. "Я с ней общалась, она абсолютно нормальная. Не знаю, как это могло произойти", – поделилась девушка.

Тихоня

Бывшая соседка по комнате Инна описала студентку как "девочку тихую и спокойную". "Я прожила с ней целый год в одной комнате. Единственное, что я могу отметить, что она регулярно посещала ночные клубы и бары", – отметила Инна.

В СМИ также появилась информация, будто девушка хотела совершить суицид из-за несчастной любви. Знакомые студентки уверяют, что ничего подобного не было. Так, например, Оксана (имя изменено по просьбе девушки) подчеркнула, что эта версия – "полный бред".

"Она очень странная девочка. Наркотики не употребляет, не курит, но тусовщица, из клубов не вылезает. Довольно общительная, творческая личность. Любит искусство, моду, эпатаж. Мы думаем, что это было вызвано желанием привлечь к себе внимание", – поделилась Оксана.

Оксана добавила, что девушка никогда не говорила о несчастной любви, при этом не скрывала от друзей подробности личной жизни, "многое о себе рассказывала". "Мы можем только догадываться, что произошло, но она так себя повела точно не из-за неразделенной любви", – подытожила знакомая студентки.

При этом Оксана заметила, что у девушки в последнее время были "большие проблемы" с учебой, "сплошные тройки и пересдачи". Возможно, нервный срыв у студентки произошел именно из-за этого.

Оксана уточнила, что пока девушка не выходит на связь, никто из подруг не может до нее дозвониться.

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