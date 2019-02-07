В МГУ опровергли попытку суицида студентки журфака

В Московском государственном университете не подтвердили данных о попытке суицида студентки факультета журналистики. По словам представителя вуза, девушке просто стало плохо, ей вызвали специалистов скорой помощи.
"Девушке на балюстраде третьего этажа стало нехорошо. Это заметили коллеги из учебной части факультета. То есть о попытке суицида речи нет", – цитирует Агентство "Москва" пресс-секретаря факультета Дарью Фомину. По ее словам, у студентки подскочило давление. Девушке оказали помощь, ее состояние оценивается как стабильное.
Утром в четверг, 7 февраля, СМИ сообщили, что 20-летняя студентка устроила дебош в здании факультета журналистики МГУ на Моховой улице и угрожала суицидом во время лекции.
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