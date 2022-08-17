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Происшествия

17 августа, 17:22

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Напавший на девушку на станции метро "Кунцевская" мужчина объяснил свой поступок

"Я сам неконфликтный": за что мужчина напал на подростка на станции "Кунцевская"
происшествиябезопасность

В Москве на станции метро "Кунцевская" мужчина напал на девушку-подростка. В ответ она распылила баллончик в сторону обидчика. Мужчину удалось оперативно задержать, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Побои". Разбираемся, что грозит за нападение в метро и допустимо ли защищаться газовым баллончиком от агрессора.

"Я извиняюсь перед девушкой"

Фото: метро.мск.мвд.рф

Безработный мужчина из хулиганских побуждений напал на 16-летнюю девушку на платформе станции метро "Кунцевская" Большой кольцевой линии. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Злоумышленник, используя малозначительный повод, набросился на подростка. После чего девушка распылила в сторону обидчика содержимое баллончика. Очевидцы произошедшего вступились за потерпевшую, помешав злоумышленнику скрыться.
пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Подоспевшие полицейские задержали 38-летнего подозреваемого. Вместе с тем девушку доставили в одну из столичных больниц для лечения. В отношении ее обидчика возбудили уголовное дело по статье "Побои".

В отделе полиции мужчина принес извинения подростку. "Я извиняюсь перед девушкой. Я осознаю, что был не прав. Я сам по себе неконфликтный человек. Что-то на меня нашло и вылилось в эту потасовку", – сказал подозреваемый, которого впоследствии отпустили под обязательство о явке.

По данным "Московского комсомольца", конфликт на станции "Кунцевская" произошел из-за того, что мужчина увидел двух девушек, куривших электронные сигареты на платформе. Он попросил их перестать. Одна девушка послушалась, а другая якобы в грубой форме отреагировала на замечание. В результате словесная перепалка перешла в потасовку. Предположительно, подозреваемый ударил подростка по лицу несколько раз подряд. В больнице девушке якобы диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Юрист Елена Пономарева рассказала Москве 24, что по статье "Побои" нападавшему грозит до двух лет лишения свободы. Вместе с тем он, скорее всего, отделается условным сроком, считает специалист.

По данной категории преступлений людей, как правило, не сажают. Только если они не раскаиваются, ведут себя нагло при проведении дознания и слушания в суде, отрицательно характеризуются, ранее судимы. В данном случае он принес извинения. Если он, допустим, еще выплатит моральную компенсацию, то реальный срок не получит.
Елена Пономарева
юрист

Юрист допустила, что статью могут переквалифицировать на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Это возможно, если в результате нападения девушка получила временную нетрудоспособность сроком до трех недель, объясняет эксперт. Между тем пострадавшая, когда распылила баллончик, действовала в рамках необходимой обороны, полагает Пономарева.

Граница самообороны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Термин "самооборона" на самом деле является бытовым и в законе отсутствует, рассказал Москве 24 председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин. Уголовный кодекс содержит статью "Необходимая оборона", отметил эксперт.

Статья "Необходимая оборона" содержит несколько частей. Первая начинается со слов, что "не является преступлением" причинение вреда нападающему в состоянии необходимой обороны при наличии угрозы жизни защищающегося или третьих лиц. В этой части речь идет о том, что при наличии угрозы жизни защита вплоть до смертельного исхода не является составом преступления. Ограничения на размер вреда нет.
Сергей Гринин
председатель общественной организации "Гражданская безопасность"

При этом если угрозы жизни нет, то уже необходимо соизмерять характер нападения и защиты, объясняет Гринин. Превышением пределов необходимой обороны считается одновременно явное и умышленное несоответствие этих двух вещей, добавил эксперт.

"Большой и страшный незнакомец подошел в темном переулке к маленькой девушке, попросил закурить. Она испугалась, подобрала палку и оглушила его ударом по голове. Явное несоответствие характера защиты. Возможно, мужчина в самом деле просто хотел прикурить. Но будучи в шоковом состоянии, она просто не успела оценить, насколько активно на нее нападали. Поэтому ее действия неумышленные и превышения здесь нет", – подчеркнул специалист.

Однако, даже если защищающийся не допустил превышения пределов необходимой обороны, но от его действий пострадали случайные прохожие, против него могут возбудить уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" или "Причинение смерти по неосторожности" в зависимости от последствий, предупреждает Гринин.

Предположим, на вас напали c ножом и вы применили баллончик, совершенно правомерно нейтрализовали нападавшего. Но если вокруг было множество людей и кто-то из них пострадал, вам придется отвечать. Допустим, прохожий оказался аллергиком и ему стало очень плохо, возможно, он даже скончался.
Сергей Гринин
председатель общественной организации "Гражданская безопасность"

В связи с этим эксперт рекомендовал стараться не доводить конфликты до рукоприкладства и по возможности избежать столкновения.

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Носатов Иван

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