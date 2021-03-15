Свидетели рассказали, что происходило в ночь падения из окна девочки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 14-летней девочки, выпавшей из окна на западе Москвы. Тело школьницы со следами укусов и травмами от падения было обнаружено на козырьке одного из жилых домов. Рассказываем обо всех деталях произошедшего.

Падение с шестого этажа

Фото: телеграм-канал Москва 24

Тело 14-летней девочки, выпавшей из окна, было найдено в воскресенье на улице Барклая. Помимо травм от падения с высоты, на теле школьницы были следы от укусов собак. Известно, что в ту ночь девочка пришла ночевать в гости к 15-летнему подростку, взрослых в этот момент дома не было. В квартире находились две бойцовые собаки породы стаффордширский терьер.





из сообщения Главного следственного управления СК России по городу Москве … обнаружено тело девочки 2007 года рождения с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. При осмотре тела были обнаружены следы, предположительно образовавшиеся от укуса собаки. Предварительно установлено, что в квартире несовершеннолетняя находилась одна.

Как сообщают СМИ, молодые люди встречались, однако парню было запрещено приводить гостей домой. В отсутствие родителей парень все же пригласил подругу к себе. Позже выяснилось, что в квартире было пятеро подростков, однако в момент падения девочки четверо из них выходили на улицу.

Одна из соседок рассказала, что слышала звуки борьбы в квартире и звук упавшего тела. А когда выглянула в окно, увидела тело на козырьке продуктового магазина.

Отец парня рассказал Москве 24, что его сын ушел из дома, оставив подругу одну. Также он сообщил, что одна из собак обычно спит на подоконнике, откуда упала девушка. Однако это окно члены семьи никогда не открывают: для потока свежего воздуха только слегка приоткрывается фрамуга.



На западе Москвы из окна выпала покусанная собакой девочка



Сергей, отец 15-летнего подростка и владелец собак Собака спит на подоконнике, поэтому тут собачьи следы. Но окно закрыто. Мы его никогда не открываем.

Одна из соседок рассказала Москве 24, что часто пересекается с владельцем собак на улице, когда он их выгуливает. По ее словам, собаки никогда не были агрессивными.





Евгения Забралова соседка Он за ними очень следит, никогда ничего не было. И до этого у него был стаффорд. Хозяин очень аккуратный, доброжелательный, ответственный. Никогда собак не отпускает, не подходит, даже здесь, в подъезде, всегда расходимся тихо-мирно.

По сообщениям СМИ, у девочки обнаружили рваную рану на предплечье и ссадины. Отец подростка рассказал, что сын ослушался его, пустив в дом гостей, однако девочку в квартире никто не закрывал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В рамках дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики и действиям родителей в рамках статьи о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Насколько опасны стаффордширские терьеры?

Фото: телеграм-канал Москва 24

Повлияли ли укусы собаки на смерть девочки или нет, еще предстоит выяснить следователям. При этом, по мнению кинолога Ирины Федоровой, стаффордширские терьеры являются очень добрыми собаками, хотя и нуждаются в серьезном воспитании. "Из них сделали некий культ собаки-убийцы из-за того, что у них мертвая хватка. В свое время на этом построили собачьи бои", – отметила Федорова в диалоге с Москвой 24.





Ирина Федорова кинолог Агрессию собака проявляет, только если у нее нарушена психика, она неверно воспитана или специально натравлена на человека. Тогда она становится неадекватной.

При этом кинолог подчеркнула, что собака любой породы при нарушении психики или неправильном воспитании может атаковать человека. Это всегда непредсказуемо, и неважно, кто перед ней: близкий или незнакомый человек.

По словам Федоровой, любое животное может потенциально представлять опасность, особенно если его провоцировать. В данной ситуации неизвестно, дразнила ли девочка собак перед случившимся или нет, отметила кинолог.

Она добавила, что часто дети сами провоцируют собак, дразнят их, а родители не придают такому поведению значения. "Не нужно разрешать детям так себя вести с животными. Даже если это маленький щенок, последствия могут быть непредсказуемыми", – заключила Федорова.

После смерти 14-летней девочки следователи рассматривают все версии случившегося, допрашивают соседей, очевидцев и родственников. Изъяты записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются детали произошедшего.