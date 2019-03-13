Почему Галкина обвинили в покушении на Киркорова

Громкий скандал, началом которому послужил несостоявшийся еще в 2017 году в Махачкале теракт, получил продолжение. 13 марта в СМИ появилось сообщение, что Хидирнеби Казуев, один из четверых причастных к разработке плана по взрыву бомб на концерте Филиппа Киркорова, сделал необычное признание. По его словам, это была вовсе не попытка совершить теракт, а заказ на убийство поп-короля от ревнивого Максима Галкина. Защита Казуева также сообщила, что следственное управление МВД РФ по Дагестану уже завершило расследование уголовного дела, в ближайшее время оно будет передано в суд. Восстанавливаем хронологию этой запутанной истории и рассказываем, что грозит обвиняемым.

Певцы Филипп Киркоров, Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин на шоу "Я", посвященном 50-летию Киркорова, в Государственном Кремлевском дворце. Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Неуспешная попытка теракта?

По версии следователей, Хидирнеби Казуев и Габибула Халдузов, приехавшие на заработки из села Тукуй-Мектеб Нефтекумского района Ставропольского края, познакомились на стройке в Махачкале, где вместе работали. В октябре 2016 года они создали ячейку запрещенного в России "Исламского государства" (ИГ). А в мае следующего года приняли в свои ряды еще одного члена, жителя села Картас-Казмаляр Магарамкентского района Самира Ибрагимова. После чего, по версии МВД, они стали обсуждать план организации теракта, выбрав в качестве площадки концерт Филиппа Киркорова, запланированный на 6 июля.

В деле участвовал и Шамиль Магомедов, который помог Казуеву достать канистру ацетона. Собрав все необходимые компоненты, Казуев изготовил пять бомб. В состав двух из них вошли металлические шарики, саморезы, гайки и шайбы. Перед тем, как организовать теракт, члены преступной группы решили убедиться, что сделанные ими устройства работают, для чего в конце мая подорвали две бомбы малой мощности.

В начале лета члены группы "дали байбат" (присягу) на верность лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади. Но, по сообщениям СМИ, в постановлении следователя содержалась информация, что реализовать свой план группе не удалось из-за невозможности проникнуть на территорию, где проходил концерт. Ресторан "Хазар", где выступал Киркоров, охранялся сотрудниками полиции, и злоумышленники не смогли достаточно хорошо подготовиться, чтобы туда попасть.

От версии теракта к заказному убийству

Певец Филипп Киркоров и телеведущий Максим Галкин во время съемок программы "Новогодний парад звезд" на Мосфильме. Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

На данный момент фигуранты дела отрицают свою причастность в подготовке к теракту. А 4 марта дело приобрело новый, неожиданный поворот. После того как Хидирнеби Казуеву на допросе предъявили окончательное обвинение, он внезапно заявил, что планировал вовсе не теракт, а убийство певца. И что это было якобы по заказу известного телеведущего и артиста Максима Галкина.

Из сообщений СМИ следует, что, по версии Казуева, когда он находился в Москве в начале 2017 года, Максим Галкин сам подошел к нему и предложил два миллиона рублей за убийство Киркорова. Казуев после якобы состоявшегося диалога сделал вывод о том, что артист заказал убийство на почве ревности к своей супруге Алле Пугачевой. Мужчина сообщил, что согласился, после чего он якобы получил в качестве предоплаты один миллион рублей и телефон Nokia с сим-картой. По утверждениям Казуева, чуть позже он решил отказаться от плана, посчитав, что может пострадать большое количество людей, а полученную сумму потратил на приобретение компонентов для изготовления бомб.

Обвиняемый призвал допросить Галкина, Киркорова и Пугачеву, а также провести с ними очные ставки. Но следствие отклонило его ходатайство, сделав вывод, что целью показаний является необоснованное затягивание хода расследования по делу. Тем не менее защита Казуева отметила, что будет добиваться проверки этой версии.

По сообщениям СМИ, на данный момент следственное управление МВД РФ по Дагестану завершило расследование уголовного дела, в ближайшее время оно будет передано в суд. Четверо обвиняемых, изначально задержанных в октябре 2017 года при обнаружении взрывного устройства, предстанут перед судом.

В свою очередь, Максим Галкин, сначала отказавшийся комментировать происходящее, все же отреагировал в своем Instagram на признание Казуева.



Максим Галкин юморист Люди просыпаются, и не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе.

Артист также пожурил журналистов за их безудержную фантазию и попросил не беспокоить певца Филиппа Киркорова. Галкин нашел, как пошутить и в этой ситуации, написав, что поп-король расстроен из-за того, что его жизнь была так низко оценена, всего в два миллиона рублей.

Не остался в стороне и король отечественной поп-музыки Филипп Киркоров. Он отметил, что у него, как и у Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным, есть чувство юмора, поэтому никто не принимал подобные информационные вбросы близко к сердцу.





Защита чести и достоинства

Гости Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" – эстрадные звезды Филипп Киркоров, Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин. 2002 год. Фото: ТАСС/Виктор Клюшкин (ИТАР-ТАСС)

По мнению адвоката Марии Ярмуш, помимо того, что Галкин опроверг эту информацию в СМИ, он может подать иск к распространителю сведений, порочащих честь и достоинство, с требованием компенсации морального вреда.





Мария Ярмуш адвокат По статье 152 ГК РФ подается иск о защите чести и достоинства. Поэтому Максим Галкин может попросить своих адвокатов инициировать это в рамках гражданского процесса. Он подается по месту жительства.

В частности, по заявлению Ярмуш, "может быть привлечен как журналист и СМИ, которые эту информацию распространили, так и источник". "Это, безусловно, громкое заявление, и оно порочит честь и достоинство Галкина. И, кстати, ответчики должны будут доказать в суде, что эта информация соответствует действительности, потому что факт распространения уже налицо", – добавляет адвокат.

В свою очередь юрист Александр Трещев считает, что обвиняемый мог специально выбрать такую стратегию защиты. "Каждый имеет право защищаться любым доступным ему способом. Человек, который обвиняется в покушении на Филиппа Киркорова, избрал такую линию защиты. Но непонятно лишь одно – каким образом произошла утечка, ведь тайна следствия должна соблюдаться всегда и всеми, а это вдруг выплеснулось на просторах СМИ", – заключил юрист.