Стало известно, за что школьницы избили сверстницу в Люберцах

В соцсетях вызвало широкий резонанс видео из Люберец, где группа девочек в подъезде жилого дома избивают сверстницу. Происходящее они снимают на телефон. По факту случившегося сейчас проводится проверка. Рассказываем подробности и выясняем, что может грозить участвовавшим в избиении подросткам.



"Бейте, я пока что постою"

Ролик с разборками девочек-подростков появился в соцсетях 12 января. Судя по кадрам, инцидент произошел в подъезде жилого дома. На видео, заснятом самими школьницами, запечатлено, как они избивают сверстницу. Девочка просит отпустить ее домой, однако обидчицы смеются в ответ.

Одна из нападавших в черном спортивном костюме наносит ей удар ногой по голове. После этого подростки интересуются, кого их жертва боится больше. Затем та же самая девочка в черном костюме командует остальным: "Бейте, я пока что постою". После публикации видео прокуратура Московской области начала проверку. "Предположительно, событие произошло в одном из подъездов жилого дома в городском округе Люберцы", – отметили в ведомстве.

Собственную проверку по факту случившегося начал и люберецкий отдел подмосковного главка СК РФ. Вместе с тем детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова раскрыла подробности инцидента.





Ксения Мишонова детский омбудсмен Московской области Все участники избиения уже установлены. Одна из девочек приехала на каникулы к родственникам в Люберцы, постоянно сейчас живет в Чебоксарах. Остальные "герои" ролика – жители Москвы.

Кроме того, Мишонова, сославшись на данные комиссии по делам несовершеннолетних Люберец, указала, что заснятое на видео избиение девочки-подростка произошло в Москве, а не Подмосковье. Люберецкая полиция готовит материалы для передачи столичным правоохарнителям, отметила она.



Драка из-за интимных фото?

Причиной конфликта, который закончился избиением школьницы, могли стать откровенные фотографии, опубликованные в Сети, сообщает сайт "Комсомольской правды". По данным издания, у одной из участвовавших в разборке девочек – Маши (имя изменено. – Прим. ред.) – есть приватный телеграм-канал и страница во "ВКонтакте", куда та выкладывает пикантные снимки и видео. Предположительно, она сделала несколько откровенных фото вместе с подругой Дашей (имя изменено. – Прим. ред.) – девочкой, которую впоследствии изобьют.

"Маша с Дашей сделали несколько откровенных фото, Маша выложила их в Telegram, да еще и видео опубликовала, где они обе танцевали в трусах. Даше начали писать знакомые, мол, это что такое. Даша просила Машу все удалить, но та отказалась", – рассказала журналистам одна из знакомых с ситуацией девочек.

Бывшие подруги якобы условились выяснить отношения 6 января в подъезде. Отмечается, что Даша для поддержки привела подружек, однако в решающий момент они перешли на сторону ее оппонентки. Предположительно, всем участницам драки по 14–15 лет и почти все они учатся в одной школе.

Одноклассники уверяют, что серьезных травм Даша, по всей видимости, не получила.





одноклассники избитой девочки Когда пришла в школу после всей ситуации, из видимых травм была только рассеченная губа. В остальном с лицом все нормально. Хотя, возможно, скрыла синяки макияжем. Не знаю точно. На теле тоже не знаю. Она ходит в закрытой одежде.

Вместе с тем в районной группе во "ВКонтакте", предположительно, одна из участниц драки сообщила, что извинилась перед подругой. "Мы уже извинились перед ней!!! И она не держит на нас зла", – пишет подросток.

С ее слов, извинения избитой были переданы через СМС. Другая предполагаемая участница происшествия также уверяет, что попросила прощение у Даши: "Я на коленях извинялась".



Что грозит нападавшим?

Юрист Антон Пуляев рассказал Москве 24, что участницам избиения школьницы может грозить сразу две статьи Уголовного кодекса. Во-первых, речь идет о побоях из хулиганских побуждений. Во-вторых, эксперт также видит в случившемся признаки умышленного причинения легкого вреда здоровью.





Антон Пуляев юрист Однако если подтвердятся сообщения о том, что фигуранты видеозаписи не достигли 16-летнего возраста, они вполне могут избежать уголовного наказания. Уголовные дела по этим статьям заводят в отношении лиц, которым исполнилось 16 лет.

Кроме того, для возбуждения уголовного дела независимо от возраста школьниц необходимо, чтобы избитая девочка или ее родные подали заявление в правоохранительные органы, отмечает юрист.

"В противном случае, например, если перед ней действительно извинились и подруги снова помирились, с большой долей вероятности уголовное дело не возбудят, даже несмотря на наличие видеозаписи и общественный резонанс", – комментирует Пуляев.

Исходя из имеющейся сейчас информации, можно сделать предположение, что, скорее всего, подростки, принимавшие участие в избиении, отделаются постановкой на профилактический учет в подразделение полиции по работе с несовершеннолетними, заключил юрист.

