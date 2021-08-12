Местные жители поделились пугающими кадрами наводнения в Турции

Вслед за лесными пожарами в Турцию пришло наводнение. Сильные дожди обрушились на север страны, охватив сразу несколько провинций. Погибли четыре человека, один пропал без вести. Показываем страшные кадры наводнения и последствий стихии, снятые местными жителями.



Наводнения и сели в Турции

Сильные дожди на севере Турции спровоцировали наводнения и сели в провинциях Синоп, Бартын и Кастамону. Крупные реки вышли из берегов и затопили жилые пункты. По данным СМИ, при наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции погибли четыре человека. "Четыре человека погибли при наводнение в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне", – сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Ранее турецкие власти сообщали о 13 пострадавших в результате наводнения и селей на севере страны. Из провинции Синоп была эвакуирована больница города Айванджик.



Бурные потоки воды смывают все на своем пути, валят деревья и уносят автомобили. На кадрах видно, как машины буквально плывут по улицам, а люди пытаются спастись от стихии на крышах домов.

В одном из местных пабликов в Instagram сообщается, что в районе Аянджик провинции Синоп эвакуируют жителей некоторых деревень. "Сегодня утром вертолеты начали эвакуацию граждан группами по десять человек", – говорится на странице сообщества.



На кадрах – разрушенные и подтопленные дома, над которыми летают вертолеты в поисках пострадавших людей. Местные жители стоят с сумками в ожидании эвакуации. Некоторых людей вертолеты забирают прямо с крыш домов.



На этих фото видно, как пострадали машины и деревья. Многие автомобили повреждены, перевернуты, с помятыми корпусами и разбитыми стеклами. Владельцы ищут свои машины по всему городу.



На съемках с вертолета видны реальные масштабы происшествия. В посте сообщается, что видео сделано над затопленным районом Айянджик провинции Синоп, который сильнее всех пострадал от наводнений в Турции.



Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия в Турции продолжаются.

Ранее в Германии жертвами наводнения стали трое россиян. Об этом сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Россиян унесло потоком воды, образовавшимся в результате сильных ливней.