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Общество

19:21

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Знакомые убитой в маникюрном салоне в Ленобласти рассказали о ее отношениях с мужем

"Лена говорила, что муж часто ее душил": как вовремя распознать реальную угрозу
происшествия общество регионы

В Ленинградской области мужчина зашел в маникюрный салон, где работала его жена, и убил 36-летнюю супругу прямо на рабочем месте. Он дважды выстрелил ей в лицо из травмата, после чего 10 раз ударил ее топором по голове. 52-летний преступник задержан по горячим следам. Рассказываем детали произошедшего.

Из травмата – в лицо жене

Фото: СК РФ

Страшное происшествие случилось 11 ноября средь бела дня в одном из торговых центров города Всеволожска. По данным следствия, мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей жены, а затем нанес множественные удары тупым предметом.

В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам следователями и сотрудниками полиции задержан подозреваемый 1968 года рождения.
из сообщения Следственного комитета РФ по Ленинградской области

После допросов мужчине будет предъявлено обвинение, сейчас решается вопрос об аресте. Правоохранителям он рассказал, что решил расправиться с супругой на почве ревности. По сообщениям СМИ, погибшей является хозяйка косметического салона Елена. Когда муж зашел в салон, то застал ее стоящей за кассой, после чего совершил преступление.

Одна из клиенток погибшей рассказала Москве 24, что узнала о случившемся, когда пришла к Елене на процедуры.

Мы хорошо общались, я пекла торт ей на день рождения. Сегодня пришла к ней на процедуры, а меня не пустили. Сказали, что ждут полицию, так как Лену убил муж и убежал. Я долго стояла там и надеялась, что она жива, но мне сказали, что нет.
клиентка погибшей

Другая клиентка Елены в диалоге с Москвой 24 также рассказала, что общалась с ней утром 11 ноября по поводу маникюра, а уже днем узнала о случившемся.

Для меня это событие – большой шок! Часто утром видела их семью в детском саду... Сегодня утром с ней общалась по поводу маникюра, а потом вот этот ужас!
клиентка погибшей

Женщина добавила, что в семье погибшей есть маленькая дочь. Также из разговоров с Еленой она узнала, что супруги ранее венчались и у Елены есть родственники в Молдавии.

По сообщениям СМИ, в Молдавии живут двое сыновей погибшей, 11 и 14 лет, которые находятся там под присмотром отца, мужа Елены от предыдущего брака. Подруга жертвы рассказала, что нынешний муж не хотел, чтобы мальчики жили с ними, и Елена платила сыновьям алименты.

В новом браке у супругов родилась дочь. По рассказам знакомых, сначала семья жила хорошо, но в последние полтора года у них участились скандалы.

Лена говорила, что он ее часто душил. Она два раза от него уходила и жила отдельно. Вот и последние 6 месяцев она жила в другой квартире. Недавно он отрезал ей длинную косу. Он угрожал ей последние три недели. Обещал убить ее, если она не уедет к себе на родину в Молдавию.
знакомая погибшей

Знакомая убитой рассказала Москве 24, что Елена писала заявление в полицию об угрозе ее жизни и жаловалась, что полиция ничего не делает. По ее словам, муж дважды душил Елену на улице. "После чего она нанимала ОМОН провожать до дома и встречать ее с работы. Она очень боялась умереть и переживала за маленькую дочь. Человеком она была очень хорошим. Очень работящий, очень добрый и отзывчивый человек", – рассказала Светлана.

Вовремя распознать мужскую агрессию

Видео: YouTube/СК РФ

Это уже не первая история с нападениями на женщин за последнее время. Днем ранее в Горно-Алтайске был задержан мужчина, который избил бывшую жену, а затем набросился на нее с топором. Инцидент произошел из-за того, что женщина отказалась вернуться к экс-супругу. Еще одним днем ранее в районе Покровское-Стрешнево нашли девушку 1995 года рождения с колото-резаными ранами шеи. Нападавший скрылся с места преступления.

По мнению психолога Натальи Наумовой, рост агрессии у мужчин в последнее время может быть связан с пандемией и самоизоляцией. Так как мужчину воспринимают как добытчика в семье, на него падает повышенная нагрузка, а в условиях пандемии непонятно, будет ли завтра работа. Кроме того, действует запрет на чувства. Они не могут поплакаться своим друзьям, выплеснуть эмоции и в какой-то момент понимают, что у них ничего не получается, и гнев растет.

Наумова также отметила, что сложнее с трудностями справляться тем мужчинам, у которых было много проблем в детстве, мало взаимопонимания с родителями (возможно, родители были пьющие). В непростых ситуациях у таких мужчин сразу возникает гнев и злость.

И если жена ведет себя как-то не так, как он ожидал, или есть какой-то, пусть даже мнимый, намек, что она ему изменила, как-то его покритиковала, то тут вырывается из него бурная и агрессивная эмоциональная реакция. И дело может дойти даже до убийства.
Наталья Наумова
психолог

"Если человек попадет в такое аффективное состояние, он уже не видит ничего. Ненависть затмевает разум, и он даже не понимает, что может убить другого человека", – пояснила психолог.

Также Наумова отметила, что такие ситуации могут возникать из-за злоупотребления алкоголем и долгого нахождения в стрессе. Люди, которые постоянно сдерживают свои эмоциональные порывы, копят это, потом переносят агрессию на семью. Зачастую это может быть психическое расстройство, о котором человек даже не подозревает.

Когда женщина видит, что мужчина ее не уважает, ругается на нее, ограничивает в правах и личном пространстве – это уже повод объяснить ему, что с ней так обращаться нельзя. Если мужчина не понимает, то это уже повод прекращать отношения.
Наталья Наумова
психолог

Сначала человек проявляет свое неуважение, потом начинает ограничивать права, а дальше начинаются агрессивные действия, которые могут довести и до убийства, считает Наумова. "Потому что он уже видит, что перед ним находится жертва – человек, который не может за себя постоять. И чтобы ему хоть как-то повысить самооценку и значимость, ему нужно унизить или ударить человека, который слабее него. Поэтому ему нужна женщина, готовая эту роль сыграть. Женщина, которая изначально в позиции жертвы находится", – отметила психолог.

По мнению Наумовой, у такой женщины, как правило, есть множество оправданий, почему этого мужчину стоит терпеть. Возможно, она видела такой же пример в своей семье в детстве и считает, что это норма. Психолог в таких ситуациях рекомендует обратиться к специалисту. И если нет возможности и желания наладить отношения с мужчиной, то лучше их просто разорвать.

Наталья Лоскутникова, Илона Соболева, Анастасия Павелко

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Лоскутникова Наталья

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