Знакомые убитой в маникюрном салоне в Ленобласти рассказали о ее отношениях с мужем

В Ленинградской области мужчина зашел в маникюрный салон, где работала его жена, и убил 36-летнюю супругу прямо на рабочем месте. Он дважды выстрелил ей в лицо из травмата, после чего 10 раз ударил ее топором по голове. 52-летний преступник задержан по горячим следам. Рассказываем детали произошедшего.

Из травмата – в лицо жене

Фото: СК РФ

Страшное происшествие случилось 11 ноября средь бела дня в одном из торговых центров города Всеволожска. По данным следствия, мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей жены, а затем нанес множественные удары тупым предметом.





из сообщения Следственного комитета РФ по Ленинградской области В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам следователями и сотрудниками полиции задержан подозреваемый 1968 года рождения.

После допросов мужчине будет предъявлено обвинение, сейчас решается вопрос об аресте. Правоохранителям он рассказал, что решил расправиться с супругой на почве ревности. По сообщениям СМИ, погибшей является хозяйка косметического салона Елена. Когда муж зашел в салон, то застал ее стоящей за кассой, после чего совершил преступление.

Одна из клиенток погибшей рассказала Москве 24, что узнала о случившемся, когда пришла к Елене на процедуры.





клиентка погибшей Мы хорошо общались, я пекла торт ей на день рождения. Сегодня пришла к ней на процедуры, а меня не пустили. Сказали, что ждут полицию, так как Лену убил муж и убежал. Я долго стояла там и надеялась, что она жива, но мне сказали, что нет.

Другая клиентка Елены в диалоге с Москвой 24 также рассказала, что общалась с ней утром 11 ноября по поводу маникюра, а уже днем узнала о случившемся.





клиентка погибшей Для меня это событие – большой шок! Часто утром видела их семью в детском саду... Сегодня утром с ней общалась по поводу маникюра, а потом вот этот ужас!

Женщина добавила, что в семье погибшей есть маленькая дочь. Также из разговоров с Еленой она узнала, что супруги ранее венчались и у Елены есть родственники в Молдавии.

По сообщениям СМИ, в Молдавии живут двое сыновей погибшей, 11 и 14 лет, которые находятся там под присмотром отца, мужа Елены от предыдущего брака. Подруга жертвы рассказала, что нынешний муж не хотел, чтобы мальчики жили с ними, и Елена платила сыновьям алименты.

В новом браке у супругов родилась дочь. По рассказам знакомых, сначала семья жила хорошо, но в последние полтора года у них участились скандалы.





знакомая погибшей Лена говорила, что он ее часто душил. Она два раза от него уходила и жила отдельно. Вот и последние 6 месяцев она жила в другой квартире. Недавно он отрезал ей длинную косу. Он угрожал ей последние три недели. Обещал убить ее, если она не уедет к себе на родину в Молдавию.

Знакомая убитой рассказала Москве 24, что Елена писала заявление в полицию об угрозе ее жизни и жаловалась, что полиция ничего не делает. По ее словам, муж дважды душил Елену на улице. "После чего она нанимала ОМОН провожать до дома и встречать ее с работы. Она очень боялась умереть и переживала за маленькую дочь. Человеком она была очень хорошим. Очень работящий, очень добрый и отзывчивый человек", – рассказала Светлана.

Вовремя распознать мужскую агрессию

Видео: YouTube/СК РФ

Это уже не первая история с нападениями на женщин за последнее время. Днем ранее в Горно-Алтайске был задержан мужчина, который избил бывшую жену, а затем набросился на нее с топором. Инцидент произошел из-за того, что женщина отказалась вернуться к экс-супругу. Еще одним днем ранее в районе Покровское-Стрешнево нашли девушку 1995 года рождения с колото-резаными ранами шеи. Нападавший скрылся с места преступления.

По мнению психолога Натальи Наумовой, рост агрессии у мужчин в последнее время может быть связан с пандемией и самоизоляцией. Так как мужчину воспринимают как добытчика в семье, на него падает повышенная нагрузка, а в условиях пандемии непонятно, будет ли завтра работа. Кроме того, действует запрет на чувства. Они не могут поплакаться своим друзьям, выплеснуть эмоции и в какой-то момент понимают, что у них ничего не получается, и гнев растет.

Наумова также отметила, что сложнее с трудностями справляться тем мужчинам, у которых было много проблем в детстве, мало взаимопонимания с родителями (возможно, родители были пьющие). В непростых ситуациях у таких мужчин сразу возникает гнев и злость.





Наталья Наумова психолог И если жена ведет себя как-то не так, как он ожидал, или есть какой-то, пусть даже мнимый, намек, что она ему изменила, как-то его покритиковала, то тут вырывается из него бурная и агрессивная эмоциональная реакция. И дело может дойти даже до убийства.

"Если человек попадет в такое аффективное состояние, он уже не видит ничего. Ненависть затмевает разум, и он даже не понимает, что может убить другого человека", – пояснила психолог.

Также Наумова отметила, что такие ситуации могут возникать из-за злоупотребления алкоголем и долгого нахождения в стрессе. Люди, которые постоянно сдерживают свои эмоциональные порывы, копят это, потом переносят агрессию на семью. Зачастую это может быть психическое расстройство, о котором человек даже не подозревает.





Наталья Наумова психолог Когда женщина видит, что мужчина ее не уважает, ругается на нее, ограничивает в правах и личном пространстве – это уже повод объяснить ему, что с ней так обращаться нельзя. Если мужчина не понимает, то это уже повод прекращать отношения.

Сначала человек проявляет свое неуважение, потом начинает ограничивать права, а дальше начинаются агрессивные действия, которые могут довести и до убийства, считает Наумова. "Потому что он уже видит, что перед ним находится жертва – человек, который не может за себя постоять. И чтобы ему хоть как-то повысить самооценку и значимость, ему нужно унизить или ударить человека, который слабее него. Поэтому ему нужна женщина, готовая эту роль сыграть. Женщина, которая изначально в позиции жертвы находится", – отметила психолог.

По мнению Наумовой, у такой женщины, как правило, есть множество оправданий, почему этого мужчину стоит терпеть. Возможно, она видела такой же пример в своей семье в детстве и считает, что это норма. Психолог в таких ситуациях рекомендует обратиться к специалисту. И если нет возможности и желания наладить отношения с мужчиной, то лучше их просто разорвать.

Наталья Лоскутникова, Илона Соболева, Анастасия Павелко