Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

11 октября, 14:41

Летчик-космонавт Михаил Корниенко об аварии во время старта "Союза": ребятам повезло

происшествия

Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с экипажем МКС произошла авария. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Экипаж остался жив и приземлился в Казахстане, испытав перегрузку около 6g (как правило, космонавты редко испытывают перегрузки выше 4g).

Летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко рассказал порталу Москва 24, как космонавты переносят аварийные ситуации и когда теперь может состояться новый запуск ракеты-носителя.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Происходили ли ранее подобные нештатные ситуации?

Михаил Корниенко: Это третий подобный инцидент. Первый был еще в 1966 году, там ракета даже от стартового стола не оторвалась. Второй раз подобное произошло в 1975 году уже во время полета. Сегодня третья подобная ситуация, когда, насколько я знаю, сработала система аварийного спасения, она работает на всем этапе выведения, все 526 секунд. Здесь еще важно, когда это произошло. Ребятам повезло, что это произошло, когда вторая ступень работала. Если бы третья не сработала, было бы гораздо хуже, искали бы в другом месте, и перегрузки были бы совсем другие. В 1975 году перегрузки за 15g уходили – это дикие совершенно цифры.

Ну, главное, что все живы, здоровы.

Читайте также

Что происходит с экипажем, когда срабатывает система аварийного спасения?

Нас готовят к такому, на центрифуге все это делаем. На ней мы до восьми единиц тренируемся. пять-шесть единиц – это нормальная перегрузка, только дышать тяжеловато. Для человека, который невесомостью не избалован, спокойно переносится.

Наши ребята только с Земли стартовали, они "свежие". Ложемент распределяет эту нагрузку (поскольку он индивидуальный, то вся тяжесть равномерно на организм ложится). Кстати, примерно такая же перегрузка, когда с орбиты на Землю возвращаешься, на спуске. При входе в атмосферу – как раз примерно 4,5-5 единиц испытываешь, только ты еще при этом полгода в космосе болтался.

Фото: Пресс-служба ЦВО/ТАСС

Как экипаж будет восстанавливаться после этого инцидента?

Ну в данном случае такой необходимости нет, перегрузки были небольшие.

Когда теперь может состояться следующий запуск "Союза"?

Стандартно готовят полтора года дублирующий экипаж и полтора года – основной. Эта цифра может варьироваться в зависимости от опытности экипажа. Что касается техники, нужно учитывать, что требуется подготовить новый корабль, новый носитель, цикл изготовления корабля достаточно долгий.

Насколько я знаю, корабли есть, следующий уже готовится, может быть даже на полигоне. Сейчас эти сроки скорее всего будут поджиматься, чтобы отправить следующий экипаж. Будут работать в три смены, такие случаи были. А вообще предсказывать не буду: как комиссия Роскосмоса решит вместе со специалистами профильных предприятий, так и будет.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать