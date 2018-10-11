Летчик-космонавт Михаил Корниенко об аварии во время старта "Союза": ребятам повезло

Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с экипажем МКС произошла авария. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Экипаж остался жив и приземлился в Казахстане, испытав перегрузку около 6g (как правило, космонавты редко испытывают перегрузки выше 4g).

Летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко рассказал порталу Москва 24, как космонавты переносят аварийные ситуации и когда теперь может состояться новый запуск ракеты-носителя.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Происходили ли ранее подобные нештатные ситуации?

Михаил Корниенко: Это третий подобный инцидент. Первый был еще в 1966 году, там ракета даже от стартового стола не оторвалась. Второй раз подобное произошло в 1975 году уже во время полета. Сегодня третья подобная ситуация, когда, насколько я знаю, сработала система аварийного спасения, она работает на всем этапе выведения, все 526 секунд. Здесь еще важно, когда это произошло. Ребятам повезло, что это произошло, когда вторая ступень работала. Если бы третья не сработала, было бы гораздо хуже, искали бы в другом месте, и перегрузки были бы совсем другие. В 1975 году перегрузки за 15g уходили – это дикие совершенно цифры.

Ну, главное, что все живы, здоровы.

Что происходит с экипажем, когда срабатывает система аварийного спасения?

Нас готовят к такому, на центрифуге все это делаем. На ней мы до восьми единиц тренируемся. пять-шесть единиц – это нормальная перегрузка, только дышать тяжеловато. Для человека, который невесомостью не избалован, спокойно переносится.

Наши ребята только с Земли стартовали, они "свежие". Ложемент распределяет эту нагрузку (поскольку он индивидуальный, то вся тяжесть равномерно на организм ложится). Кстати, примерно такая же перегрузка, когда с орбиты на Землю возвращаешься, на спуске. При входе в атмосферу – как раз примерно 4,5-5 единиц испытываешь, только ты еще при этом полгода в космосе болтался.

Как экипаж будет восстанавливаться после этого инцидента?

Ну в данном случае такой необходимости нет, перегрузки были небольшие.

Когда теперь может состояться следующий запуск "Союза"?

Стандартно готовят полтора года дублирующий экипаж и полтора года – основной. Эта цифра может варьироваться в зависимости от опытности экипажа. Что касается техники, нужно учитывать, что требуется подготовить новый корабль, новый носитель, цикл изготовления корабля достаточно долгий.

Насколько я знаю, корабли есть, следующий уже готовится, может быть даже на полигоне. Сейчас эти сроки скорее всего будут поджиматься, чтобы отправить следующий экипаж. Будут работать в три смены, такие случаи были. А вообще предсказывать не буду: как комиссия Роскосмоса решит вместе со специалистами профильных предприятий, так и будет.