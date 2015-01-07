Маршрутка сгорела на юге Москвы

На юге Москвы сгорела маршрутка

На юге Москвы микроавтобус с пассажирами загорелся прямо во время движения. По словам очевидцев, в салоне появился запах дыма, когда маршрутка ехала по проспекту Андропова в сторону центра, передает канал "Москва 24".

Водитель высадил людей на остановке и открыл капот. Из моторного отсека вырвались языки пламени. К моменту прибытия пожарных маршрутка была полностью объята огнем.

В считанные минуты возгорание ликвидировали. Никто из пассажиров не пострадал. Микроавтобус восстановлению не подлежит.