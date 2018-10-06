На северо-востоке Москвы произошел пожар в реконструируемом здании

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В реконструируемом здании на северо-востоке столицы произошел пожар. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Возгорание случилось в доме 25/16 на улице Летчика Бабушкина. После прибытия первых пожарно-спасательных подразделений предварительно установили, что загорелись обшивки стен на общей площади около 20 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 17:37, а уже в 18:00 пожар ликвидировали. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Ранее на юго-востоке столицы произошел пожар в торговом комплексе.