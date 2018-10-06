На юго-востоке Москвы произошел пожар в торговом комплексе

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

На юго-востоке столицы произошел пожар в торговом комплексе. Об этом Агентству "Москва" заявил источник в экстренных службах.

Комплекс находится по адресу: улица Нижегородская, дом 102. Сообщается, что возгорание строительных материалов и личных вещей происходит на площади 50 квадратных метров. В очаге горения могут находиться газовые баллоны, добавил собеседник агентства. Он также отметил, что на место происшествия прибыли оперативные службы города.

Ранее в Норильске эвакуировали пассажиров аэропорта из-за сообщений о пожаре.