"Ты предатель": что грозит учителю из Пермского края за оскорбления школьника

В Пермском крае учительница назвала школьника "предателем" и "ублюдком" за то, что он опоздал на мероприятие в честь Дня защитника Отечества – видео с инцидентом распространилось в Сети. Разбираемся, какое наказание может грозить преподавателю.



"Вали отсюда"

Скандал в Сылвенской средней школе имени В. Каменского (Пермский край) произошел еще 21 февраля. Позднее видео с инцидентом начало распространяться в Сети: на кадрах видно, как учительница публично отчитывает и оскорбляет ученика 8-го класса за то, что он опоздал на посвященный Дню защитника Отечества конкурс.





учитель Сылвенской средней школы имени В. Каменского Пермского края Здесь ты предатель. Вали отсюда на все четыре стороны. С завтрашнего дня ты в класс не приходишь, ты предатель. Ты для меня ноль, ублюдок. Предатель – таких знаешь сколько сейчас в Украине?

Преподаватель также рекомендовала подростку перейти в другую школу. "Новый коллектив – может, там предателем не будешь", – сказала она.

По данным СМИ, сотрудники полиции Пермского края провели проверку в школе, материалы уже направлены в прокуратуру. Кроме того, педагог принесла ученику публичные извинения и уволилась по собственному желанию, сообщили местные издания со ссылкой на краевое министерство образования.

Неадекватное поведение

Своим поведением педагог нарушила сразу несколько статей Административного, Гражданского и Трудового кодексов. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.





Анастасия Билялова юрист Это статья "Оскорбление", которая влечет наложение штрафа от трех тысяч рублей. Привлечь ее также можно за нарушение права на образование: по этой статье тоже предусмотрен штраф для должностных лиц в размере до 50 тысяч рублей.

Кроме того, педагог оказывала давление на ребенка, продолжила юрист.

"Согласно Федеральному закону "Об образовании в РФ", обучающийся имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Законные представители ученика вправе подать исковое заявление о компенсации морального вреда, предусмотренной Гражданским кодексом РФ", – добавила Билялова.

В свою очередь, детский психолог Дарья Захарова подчеркнула, что на кадрах видна "сильная эмоциональная вовлеченность преподавателя, тревога, необоснованная агрессия, и к мальчику это не имеет никакого отношения".

"Это переживания взрослого, которые он зачем-то выплеснул на ребенка и поставил его под эмоциональный удар", – пояснила эксперт Москве 24.





Дарья Захарова детский психолог Это неадекватно. Зачастую взрослые применяют такие способы воздействия на детей, если осознают собственное бессилие. Когда они сами не понимают, как взаимодействовать с ребенком, его направлять, не применяя жестокие формы воспитания.

По словам специалиста, действия учителя могли нанести психологическую травму. Поэтому сейчас близким школьника важно оказать ему поддержку, заключила Захарова.

