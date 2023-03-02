"Ты предатель": что грозит учителю из Пермского края за оскорбления школьника

В Пермском крае учительница назвала школьника "предателем" и "ублюдком" за то, что он опоздал на мероприятие в честь Дня защитника Отечества – видео с инцидентом распространилось в Сети. Разбираемся, какое наказание может грозить преподавателю.
"Вали отсюда"
Скандал в Сылвенской средней школе имени В. Каменского (Пермский край) произошел еще 21 февраля. Позднее видео с инцидентом начало распространяться в Сети: на кадрах видно, как учительница публично отчитывает и оскорбляет ученика 8-го класса за то, что он опоздал на посвященный Дню защитника Отечества конкурс.
Преподаватель также рекомендовала подростку перейти в другую школу. "Новый коллектив – может, там предателем не будешь", – сказала она.
По данным СМИ, сотрудники полиции Пермского края провели проверку в школе, материалы уже направлены в прокуратуру. Кроме того, педагог принесла ученику публичные извинения и уволилась по собственному желанию, сообщили местные издания со ссылкой на краевое министерство образования.
Неадекватное поведение
Своим поведением педагог нарушила сразу несколько статей Административного, Гражданского и Трудового кодексов. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.
Кроме того, педагог оказывала давление на ребенка, продолжила юрист.
"Согласно Федеральному закону "Об образовании в РФ", обучающийся имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Законные представители ученика вправе подать исковое заявление о компенсации морального вреда, предусмотренной Гражданским кодексом РФ", – добавила Билялова.
В свою очередь, детский психолог Дарья Захарова подчеркнула, что на кадрах видна "сильная эмоциональная вовлеченность преподавателя, тревога, необоснованная агрессия, и к мальчику это не имеет никакого отношения".
"Это переживания взрослого, которые он зачем-то выплеснул на ребенка и поставил его под эмоциональный удар", – пояснила эксперт Москве 24.
По словам специалиста, действия учителя могли нанести психологическую травму. Поэтому сейчас близким школьника важно оказать ему поддержку, заключила Захарова.