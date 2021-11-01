Соседи погибших девочек в Туве рассказали подробности об их убийстве

Ранним утром 31 октября возле жилой многоэтажки в столице Тувы Кызыле нашли сестер 9 и 14 лет с множественными травмами. Младшая умерла до приезда врачей, старшая – скончалась в больнице. Правоохранители задержали подозреваемого, который, как предполагается, сбросил детей с восьмого этажа из-за шума. Рассказываем подробности случившегося.



"Чтобы не шумели"

Фото: МВД России

В воскресенье, 31 октября, около 5 утра (по местному времени) правоохранителям Кызыла поступило сообщение о том, что возле дома на улице Лопсанчапа обнаружили детей с многочисленными травмами. Девятилетняя девочка скончалась на месте, ее 14-летняя сестра – чуть позже в больнице.

В пресс-службе СУ СК России по Республике Тыва сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, одно из которых не достигло совершеннолетия". Вместе с тем отмечается, что удалось установить подозреваемого. Им оказался 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики, который снимал у матери девочек комнату.





из сообщения пресс-службы СУ СК России по Республике Тыва По версии следствия, 30 октября 2021 года мужчина вернулся домой около 22 часов. Находясь в квартире, обвиняемый несколько раз сделал замечание девочкам, чтобы они не шумели. После этого, около 2–3 часов, ночи мужчина вытолкнул одну, а вслед и другую девочку из окна спальни восьмого этажа на улицу.

Подозреваемому предъявили обвинение, по просьбе следствия суд его арестовал, говорится в сообщении СК. Глава Тувы Владислав Ховалыг дал распоряжение оказать "моральную и материальную помощь семье, где произошла трагедия". Он также подчеркнул, что трагедия свидетельствует о необходимости усиления всего социального блока республики.

"Особая ответственность лежит на местной власти. Нужны конкретные меры, чтобы избежать таких случаев, перестроить работу для эффективного взаимодействия на всех этапах", – заявил глава Тувы.

Расследование этого уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему обо всех обстоятельствах произошедшего.



Забрала детей без разрешения

Фото: СК РФ

По данным властей Тувы, мать погибших сестер была судима в 2011 году. После освобождения она состояла на учете УМВД Республики Хакасии, поскольку в феврале 2021 написала заявление о переезде в Абакан – там она планировала учиться. При этом о своем пребывании в Кызыле в органы внутренних дел женщина не сообщила, рассказали в мэрии города.

Ее детей в 2014 году отдали в приемную семью в селе Тоора-Хем Тоджинского района Тувы. Вице-премьер республики по социальным вопросам Елена Хардикова добавила, что после отбывания наказания женщина неоднократно пыталась вернуть девочек себе.





Елена Хардикова вице-премьер Республики Тыва по социальным вопросам Но министерством труда и социальной политики было дано разъяснение и опекуну, и маме, каков порядок возвращения детей в семью... Тем не менее факт такой, что в конце августа мама самовольно забрала детей из приемной семьи.

Хардикова указала, что ни школа, ни инспектор по опеке и попечительству Тоджинского района не сообщили об этом в соответствующие органы. "Не выявлен был факт, что уже два месяца дети находятся не в приемной семье, находятся с мамой", – подчеркнула она.

По ее мнению, вопросы вызывает и работа органов МВД, чья обязанность заключалась в том, чтобы держать в поле зрения женщину после освобождения из мест лишения свободы.

В свою очередь, в пресс-службе региональной прокуратуры заявили, что проверят деятельность органов субъектов профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и дадут оценку действиям должностных лиц. Ход расследования убийства сестер и проверка поставлены на особый контроль, подчеркнули в ведомстве.



"Кричали долго"

Соседка семьи, в которой погибли дети, Вера Слонова рассказала, что в ночь трагедии в доме слышали крики и громкий хлопок. По словам женщины, стуки, которые начались ранним утром, были похожи на взрыв, сообщает "Вечерняя Москва".

"Я проснулась от громкого звука, похожего на хлопок. Подумала, взрыв какой-то произошел, но потом услышала крики... Когда крики повторились, я быстро сообразила. Не стала уже выходить, позвонила в полицию", – объяснила местная жительница.

По словам Слоновой, она знала погибших. Соседка рассказала, что мать детей "все время где-то работала" и мало уделяла времени семье.

Другая местная жительница Ирина рассказала, что проснулась от страшных криков и хлопнувшей двери балкона, сообщает сайт "Комсомольской правды". Затем, по словам соседки, звуки утихли на несколько минут и вновь повторились.

Ирина добавила, что всего девочек в семье якобы было трое – две близняшки и одна постарше, их мама никогда не пила, а по ночам работала.





Ирина соседка погибших Девочки, правда, неопрятные ходили, многие их подкармливали, жалко было. Соседи между собой обсуждают, что многие крики слышали, что кого-то бьют, долго кричали – пару часов точно, полицию вызвали, но внимание особо не обратили, думали, это алкаши в очередной раз водку не поделили. А потом оказалось, что девочек били.

Местные жители также рассказали журналистам о том, что видели подозреваемого в совершении преступления довольно редко, поскольку он практически не выходил из дома.