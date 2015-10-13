Передвижной Ленин и круглые дома: самые необычные места столицы

Передвижной Ленин. Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Москва невероятно разнообразна, и каждый может найти в ней свой любимый уголок. Для тех, кто уже обошел все популярные культурные места столицы и хочет узнать, что еще она скрывает, туристический метапоиск momondo и m24.ru подготовили подборку самых нетривиальных мест.

Оригинальные памятники

Передвижной Ленин

Эта необычная скульптура стоит в самом центре Москвы, однако из-за неприметного положения – между путями Ленинградского и Ярославского вокзалов – о ней почти никто не знает. Памятник представляет собой платформу высотой в четыре метра, поставленную на колеса, с которой Владимир Ленин обозревает окрестности.

По замыслу авторов, рабочих Октябрьской железной дороги, механический Ленин на колесах должен был путешествовать по дорогам страны и останавливаться там, где нет собственного памятника, чтобы рабочие могли торжественно провести митинг в присутствии вождя.

Аналемматические солнечные часы

На территории природного заказника "Долина реки Сетунь" (улица Довженко, метро "Филевский парк") открыта композиция "Аналемматические солнечные часы". Чтобы узнать по ним время, нужно встать в центр циферблата на название текущего месяца, и отбрасываемая вами тень покажет, который час. Композиция оформлена в виде мозаики с изображением 24 кадров кинопленки со сценами из кинокартин, снятых на "Мосфильме".

Восставшие коммуникации

Бронзовая скульптура "Восставшие коммуникации" представляет собой торчащие из канализационного люка трубы и краны, причудливо переплетенные друг с другом. Так скульптор Кирилл Александров изобразил последствия технологического будущего. Памятник находится в районе станции метро "Киевская".

Фото: Игорь Иванко

Дайте дорогу утятам!

В сквере напротив Новодевичьего монастыря установлен памятник утиному семейству по мотивам сказки Макклоски "Дайте дорогу утятам", на которой выросло несколько поколений американских детей.

Раиса Горбачева очень умилилась, увидев бронзовых утят в Бостоне, и Барбара Буш решила подарить ей копию памятника, который и был установлен в Москве. Так утята стали трогательным символом дружбы российских и американских детей.

Неожиданная архитектура

Круглый дом в Москве

Уникальное сооружение – дом в 360 градусов – находится на Нежинской улице. Он был построен в 1972 году в преддверие Олимпиады-80.

Тогда планировалось соорудить 5 круглых домов – символов олимпийских колец, однако они оказались слишком дорогими в обслуживании и неудобными для жизни. Был построен лишь еще один дом-кольцо на улице Довженко. В нем, как и в первом доме, более 900 квартир.

Петровский дворик в Москве

Если вы хотите побывать в Северной столице, не выезжая из Москвы, отправляйтесь по адресу: улица Адмирала Лазарева, д. 50, корп. 1 (метро "Бунинская аллея" или "Улица Горчакова"). Двор здесь выполнен в петербуржском стиле: небольшие скульптуры львов, копии ростральных колонн, миниатюрный фонтан, скамейка в виде кареты, статуя Петра I.

В 2009 году "Петровский дворик" стал победителем конкурса на лучший двор в Москве.

Дом с писателями и музами

В Плотниковом переулке у метро Смоленская находится Доходный дом Бройдо, построенный в 1907 году. Он интересен своими барельефами, на которых изображены писатели Пушкин, Гоголь и Толстой в объятиях муз. Считается, что барельефы предназначались для Музея изящных искусств на Волхонке, но были отвергнуты из-за эротического содержания. Будучи нереставрированными, фривольные барельефы уже начинают разрушаться.

Самый длинный дом в Москве

На Варшавское шоссе, дом 125 находится самое длинное здание в столице – оно растянулось вдоль дороги на 736 метров и захватывает три автобусные остановки. Здесь находится Научно-исследовательский центр электронно-вычислительной техники, однако сегодня большинство помещений сдаются под офисы.

Фото: stroi.mos.ru

Самое старое здание в Москве

Древнейшее столичное строение – это Спасский собор Спасо-Андронникова монастыря, который был построен в 1420-1425 годах. Здесь сохранились фрагменты фресок, выполненных Андреем Рублевым и Даниилом Черным, легендарными древнерусскими иконописцами. Монастырь находится на Андроньевской площади неподалеку от станции метро "Площадь Ильича".

Московская ностальгия

Винтажный магазин "Бабушка"

Бесплатное приложение momondo places, в котором есть подборки нетривиальных мест в популярных туристических городах, советует отправиться за впечатлениями и покупками в стиле ретро в переулок Сивцев Вражек (район Старого Арбата) в магазин-галерею "Бабушка". Здесь вы найдете винтажную одежду и обувь, бижутерию, игрушки, наперстки и комоды времен Пушкина – настоящая ожившая история.

Усадьба Узкое

Атмосфера старинной дворянской усадьбы сохранилась на территории Москвы между районами Тёплый Стан и Ясенево. В отличие от других столичных парков, «Узкое» умиротворяюще запущенно и безлюдно – идеальное место для романтических прогулок. Здесь сохранились каскадные пруды, здание усадьбы и древний храм Казанской иконы Божией матери, построенный в 1697 году.

Музей в Доме на набережной

А еще momondo places рекомендует сходить в необычный музей в Доме на набережной, где вы познакомитесь с советской историей через судьбы людей, живших в этом легендарном здании. И личная находка – здесь есть редкая книга, в которой собраны представления людей начала 20 века о будущем.

Введенское кладбище

Многие слышали о парижском кладбище Пер-Лашез, одном из самых известных памятников ритуальной скульптуры под открытым небом, однако не все знают, что и в Москве есть похожее место. На Введенском кладбище, построенном в 1771 году во время эпидемии чумы, находится множество уникальных памятников, и, гуляя по его тенистым пустынным аллеям, забываешь, что находишься в Москве, а не в старом европейском городе.