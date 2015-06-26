Профессии слесаря и наладчика станут самыми востребованными в городе

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Слесари, сборщики и наладчиками станут самыми популярными рабочими профессиями в Москве. Такой прогноз на 2018 год дала профильная комиссия Мосгородумы в этом году.

Насколько сейчас востребованы рабочие специальности, в эфире радиостанции "Москва FM" рассказала карьерный консультант Анна Мухина.

"Очень долгое время престиж таких профессий и вообще работа с подрастающим поколением фактически не велась. Это закончилось вместе с Советским союзом, поэтому все выпускники были ориентированы на вузы. Очень долго придется менять эту тенденцию. Зарабатывать с рабочей профессией очень даже можно. Многие из тех, кто работает руками, в прошлом имеет не очень качественное высшее образование, полученное неизвестно зачем. Здесь нужно работать и с родителям тоже. Среди юношей непременный тренд на поступление в высшую школу связан с огромным страхом отпустить ребенка в армию", - сказала она.

Добавим, в этом году в колледжах, техникумах и вузах выделено 705 728 бюджетных мест на программы среднего профобразования.

Как отмечает "Российская газета", сейчас среднее профобразование получают 2 миллиона 800 тысяч человек. За последние два года число обучающихся снизилось на 10 процентов.

Зачастую рабочие вакансии занимают люди с высшим образованием. В столице, например, почти 40 процентов таких работников.

Отметим, после окончания вуза самая высокая зарплата ожидает программистов. Уже в первый год работы им могут предложить около 44 тысяч рублей в месяц. Также выгодно учиться на юриста или банковского служащего.

По данным HeadHunter, в первый год работы московские компании готовы предложить начинающим юристам около 38 тысяч рублей, а специалистам в области продаж, банковской деятельности и маркетинга в сфере рекламы и пиара – 35 тысяч рублей в месяц.

Ранее уровень зарплат выпускников исследовали в Минобрнауки. Согласно исследованию ведомства, самыми высокооплачиваемыми профессиями в стране являются экономист, юрист и специалист в области IT-технологий. Уже в начале карьеры молодые экономисты, юристы и IT-специалисты могут претендовать на зарплату от 80 до 100 тысяч рублей.