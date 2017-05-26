"Мослекторий" покажет встречу с фридайвером в проекте "Тактики и практики"

30 мая в ресторане "Шотландская клетка" в рамках проекта "Тактики и практики" состоится очередная лекция, на этот раз посвященная профессии инструктора по фридайвингу. Героем встречи станет мастер спорта международного класса по подводному спорту, двукратный чемпион мира по фридайвингу, рекордсмен мира, обладатель национальных рекордов Александр Костышен. Родился он на Украине, образование получил экономическое, но судьба внесла в жизнь интересные коррективы – юноша увлекся подводным миром. В 2013 году Александр установил национальный рекорд, проплыв под водой 232 метра. В этом же году он установил и мировой рекорд, проплыв 265 метров. На встрече Александр расскажет о своем выборе профессии, поделится впечатлениями от погружений и даст советы тем, кто тоже хочет заниматься фридайвингом.

В рамках проекта "Тактики и практики" регулярно проходят встречи с представителями разных профессий. Специалисты рассказывают о своем ремесле, помогая молодым людям определить свой жизненный путь. Трансляцию лекции смотрите на сайте "Мослекторий" 30 мая в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.