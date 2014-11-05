Форма поиска по сайту

05 ноября 2014, 13:13

Общество

Про кино: Эндрю Хьюм раскроет тайны своего искусства

Фото: ТАСС/Фомичев Михаил

В пятницу, 7 ноября, в Moscow Film School на территории Центра дизайна Artplay пройдет лекция знаменитого монтажера Эндрю Хьюма. На встрече мастер поведет рассказ на тему "Вырезать лишнее: от монтажа к постановке кино". Возможность встретиться с человеком, на счету которого "Счастливое число Слевина" МакГикана, "Самозванец" Лейтона и "Контроль" Корбейна, выдается нечасто. Для тех, кто не успел зарегистрироваться на это мероприятие и не попадает в зал, портал "Москва онлайн" организует прямой эфир с места событий. Трансляция начнется в 19:00.

  • Когда: 7 ноября
  • Кто: Эндрю Хьюм
  • Что: лекция о мастерстве монтажа
  • Кому смотреть: интересующимся работой за кадром

