На стадионе "Спартак" появился козырек

Фото: otkritiearena.ru
На строящемся стадионе футбольного клуба "Спартак" завершен монтаж козырька, выполненного из светопрозрачного стекла, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.
В настоящее время строители приступили к подготовительным работам для укладки газона. Кроме того, продолжается облицовка фасада и чистовая отделка помещений по всем трибунам стадиона.
Ранее на южной трибуне стадиона "Открытие Арена" установили светодиодный экран площадью 172 кв. метра, а также завершили возведение металлоконструкции крыши стадиона. "Работы идут полным ходом, и мы планируем, что церемония открытия пройдет 23 июля 2014 года, а первый матч состоится на следующий день", - заявлял владелец "Спартака" Леонид Федун.
Напомним, стадион "Открытие Арена" строится в Тушине с 2010 года. Он будет представлять собой многофункциональный спорткомплекс, состоящий из футбольного поля с четырьмя трибунами и крытой ареной. На территории стадиона также предусмотрены рестораны, спорт-бар и магазин атрибутики.
Стадион рассчитан на 44 тысячи зрителей. Однако число зрительских мест возможно увеличить до 46 тысяч. На территории арены планируется открыть музей истории прославленного клуба и установить памятники знаменитым футболистам-спартаковцам - братьям Старостиным, Игорю Нетто и Никите Симоняну.
В первом матче на новом стадионе московский "Спартак" сыграет с киевским "Динамо". Встреча пройдет 24 июля 2014 года.
